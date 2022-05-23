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【著數優惠】OnTheList X Ted Baker 快閃開倉 手袋女裝男裝低至1折起

休閒消費 18:38 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Ted Baker 在on the list快閃開倉。

英國人氣品牌Ted Baker將於2022年5月24日至2022年6月1日，在鰂魚涌OnTheList舉行1折開倉，今次除了有深受OL歡迎的手袋外，男女士服飾也減價發售，最平50元就有交易，簡直是着數福音。

Ted Baker每次開倉，手袋是最搶手物品之一。Ted Baker今次開倉，手袋除了有斜孭袋、Tote Bag等袋款外，還有背包，當中不少百搭容易襯衫，適合上班族，不妨趁開倉入手，滿足不同場合的需要。

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除了手袋外，女裝會率先發售。Ted Baker以典型英倫風格見稱，設計優雅可以散發出女人味，英國王室凱特王妃也是捧場客，部分女裝更是花卉印花的主題，款式有半身裙、連衣裙、印花上衣等。

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當然不得不提的是男裝，Ted Baker開倉也有男裝短版、長版大褸，更有不少是百搭的淨色外套，非常吸引，是衣櫥必備的時尚單品，成為必入手貨之一。

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女裝推出日期: 

24 May (Tue),  8:00 - 20:00
25 May (Wed), 8:00 - 20:00
26 May (Thu) CLOSED

男裝 + 女裝推出日期

27 May (Fri), 8:00 - 20:00
28 May (Sat), 10:00 - 20:00
29 May (Sun), 10:00 - 20:00
30 May (Mon), 8:00 - 20:00
31 May (Tue), 8:00 - 20:00
1 June (Wed), 8:00 - 20:00

類型: 服飾、 手袋、 銀包、皮帶、 鞋、泳衣

地址: 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊濠豐大厦 4 樓全層

提提大家，可以click入官網睇更多既快閃優惠和登記做會員，https://bit.ly/3LEQFIT

責任編輯：陳迦希

銀包 抵買 時裝服飾 著數優惠 開倉

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