【著數優惠】OnTheList X Ted Baker 快閃開倉 手袋女裝男裝低至1折起

▲ Ted Baker 在on the list快閃開倉。

英國人氣品牌Ted Baker將於2022年5月24日至2022年6月1日,在鰂魚涌OnTheList舉行1折開倉,今次除了有深受OL歡迎的手袋外,男女士服飾也減價發售,最平50元就有交易,簡直是着數福音。

Ted Baker每次開倉,手袋是最搶手物品之一。Ted Baker今次開倉,手袋除了有斜孭袋、Tote Bag等袋款外,還有背包,當中不少百搭容易襯衫,適合上班族,不妨趁開倉入手,滿足不同場合的需要。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

除了手袋外,女裝會率先發售。Ted Baker以典型英倫風格見稱,設計優雅可以散發出女人味,英國王室凱特王妃也是捧場客,部分女裝更是花卉印花的主題,款式有半身裙、連衣裙、印花上衣等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

當然不得不提的是男裝,Ted Baker開倉也有男裝短版、長版大褸,更有不少是百搭的淨色外套,非常吸引,是衣櫥必備的時尚單品,成為必入手貨之一。

▼ 點擊圖片放大 +2



女裝推出日期:

24 May (Tue), 8:00 - 20:00

25 May (Wed), 8:00 - 20:00

26 May (Thu) CLOSED

男裝 + 女裝推出日期

27 May (Fri), 8:00 - 20:00

28 May (Sat), 10:00 - 20:00

29 May (Sun), 10:00 - 20:00

30 May (Mon), 8:00 - 20:00

31 May (Tue), 8:00 - 20:00

1 June (Wed), 8:00 - 20:00

類型: 服飾、 手袋、 銀包、皮帶、 鞋、泳衣

地址: 香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊濠豐大厦 4 樓全層

提提大家,可以click入官網睇更多既快閃優惠和登記做會員,https://bit.ly/3LEQFIT

責任編輯:陳迦希