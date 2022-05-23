【未來施政】李家超會晤16名無政黨立法會議員　關注通關認同對內對外平衡發展

▲ 16名無政黨立法會議員今日與李家超會面。（馮漢柱攝）

候任特首李家超今日下午與16名無政黨立法會議員會面，會上談及房屋及醫療發展、基層、通關等議題。楊永杰形容，會面坦率、坦誠，李家超非常關注通關。楊指，市民反映想回內地，惟酒店房間「想都搶唔到」，故他在會上提出「逆向閉環」措施，市民在香港檢疫酒店及方艙醫院接受隔離後，回內地可免隔離。

全國政協委員之一吳傑莊則在會上表示，十分認同李家超指出通關作為首要任務，相信很多市民期待與世界接軌，又提及希望香港對內及對外平衡發展，而李家超對其建議亦表示認同。另外，他又表示，希望新一屆政府能夠全面提升公務員的數字思維，有利政府管治，改善政府良政善治，有利將來數字經濟發展。

梁文廣則提出多項房屋政策建議，包括倡議重設「長遠房屋策略督導委員會」，作為未來房屋局的智囊，首在李家超提出的「提速、提效、提量」的基礎上，再做到「提質」，即提升生活居住質素，以及就著現時公屋興建量「頭輕尾重」的情況，設立數字性指標。

▲ 部份議員與李家超會面後見記者。（馮漢柱攝）

醫療衛生界議員林哲玄會上談及未來醫療發展方向，建議政府在疫情後發展地區醫療體系、科技醫療，以及中西醫協同發展，以應對人口老化及未知何時發生的疫情，並認同發展社區精神健康服務。

今日參與會面的議員包括選委界孫東、林筱魯、林哲玄、陳紹雄、劉智鵬、江玉歡、劉智鵬、吳傑莊、陳月明、林智遠、何君堯，以及地區直選議員楊永杰、張欣宇、林素蔚、梁文廣。

▲ 部份議員與李家超會面後見記者。（馮漢柱攝）

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記者：陳葆琳