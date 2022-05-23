【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作　Dee哥興奮吻黃子華海報：情不自禁

▲ 黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、何啟華等合作吳煒倫執導電影《毒舌大狀》。

由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭等合演的《毒舌大狀》，是電影《激戰》、《梅艷芳》編劇之一的吳煒倫首部執導作品。

影片台前幕後人員在今日（5月23日）於前粉嶺裁判法院舉行開鏡儀式，電影亦隨即展開拍攝工作。

《毒舌大狀》故事講一宗國際名模涉嫌虐待女兒的冤案，竟成法律界、權貴與名媛之間的角力。權貴與名媛用盡權力與資源自保，另一方面大狀在重重困難下伸張正義。

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王丹妮廖子妤再合作

在《梅艷芳》演好姊妹的王丹妮及廖子妤，今次在戲中的關係卻是敵對，不過王妮丹暫賣關子，只表示她們關係複雜。

另外，她們異口同聲表示《梅艷芳》團隊再合作感到開心，同時稱會透過今次合作向黃子華偷師演技。

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Dee哥遇子華神興趣

至於子華表示早已看過此劇本，覺得十分出色所以決定接拍，只是刨劇本也花了兩年時間，形容鬥智鬥力，劇力萬鈞。

而ERROR成員Dee哥何啟華對「雙華合作」十分興奮，並即在個人社交平台上載幾張今日的開鏡儀式相片，當中一張更作勢吻大海報上的子華，Dee哥寫道：

你地（哋）應該想像到我有幾開心興奮🥳

可以演子華跟班🤪🤩😍

多謝導演寫劇本時已經鎖定我🔥

早晨，我飾演嘅角色

係一位師爺 叫太子

大銀幕見🎞

▲ 何啟華上載一張扮作吻子華神的照片，他並補充寫道：「隻手指情不自禁放錯位。」（取自何啟華facebook）

可是，Dee哥上載的其中一張他扮作吻子華神大海報的相內，Dee哥的左手不自覺地放在尷尬位置，一向幽默的他自己也補充寫道：「隻手指情不自禁放錯位。」十分惹笑。