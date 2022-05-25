【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號

▲ 6個肝臟轉差的不明顯訊號。

昨日提及肝不夠健康，會發出的四個明顯訊號，今日續談六個不那麼明顯的訊號：

一、梅核氣：咽喉附近有異物如梅核阻塞之感覺，無疼痛、不礙飲食，乃因情緒致肝氣鬱結。肝鬱脾就虛，脾虛則痰濕，痰有分有形與無形，肝鬱者易氣逆，易滯在咽喉處凝結成梅核氣的無形之痰。

二、痘痘：肝差會出痘痘。已屆中年，臉頰兩側或額頭，甚至是小腹位置，忽然異常長出很多痘痘或粉刺，或顯示肝功能減弱，無法製造荷爾蒙作平衡，而臉頰兩側和小腹，是肝膽經地盤，乃痘痘易發部位。

三、上耳輪廓：耳朵蘊藏很多身體信息，亦包含各臟腑之穴位。耳穴治療在某些病例當中，有時更快見效，在耳外輪的相應耳穴甫開通上下關，氣色馬上轉變。從耳朵觀肝健康，可先把耳分上中下三部分，要留意最上那三分一，有個位置叫「對耳輪」，睡眠差、情緒火爆或憂鬱者，此部位必腫脹，甚至連耳內那個三角蝸也看不見。

最新影片：

四、不明瘀青、傷口難癒合：人體的凝血因子或溶解血栓所需的蛋白質，大部分靠肝臟製造。

五、手掌魚際：肝發炎時，無法平衡荷爾蒙，令體內雌激素濃度增高，會引起魚際處出現片狀充血小動脈。

六、舌底靜脈曲張：將舌頭捲起，會看到兩條粗大的靜脈，若呈黑色鼓脹狀，則血液循環出現問題。

肝是非常重要的內臟，它是較少神經的器官，一味靜靜地工作，任勞任怨，故被稱為「沉默的器官」，但它仍會透過身體產生的一些蛛絲馬迹，向我們傳遞訊息，甚至叫救命，關鍵是我們有否留意和在意、是否願意停止操勞它。不能說肝差一定有這些徵狀，只是想大家都健康快樂，平時可注意一下身體有否異樣，若徵狀出現而排除了其他因素的話，或許是肝操勞、透支、變差的訊號，那就要先留意自己情緒和睡眠時間與質素，繼而考慮如何調理。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「六個肝臟轉差的不明顯訊號」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9