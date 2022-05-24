【小一叩門】小一統一派位6月1日揭盅　港島區12間熱門官津叩門交表詳情

▲ 港島區12間熱門官津小學公布叩門申請詳情。

小一統一派位結果將於下周三6月1日公布，如果家長對派位結果不滿意，就要準備「叩門」。各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等均不相同，家長宜先了解心儀學校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料，整理港島區12間熱門官津小學的小一叩門詳情，包括申請日期、面試日期等，讓家長參考，及早預備叩門所需文件。

中西區11校網

嘉諾撒聖心學校

申請日期︰6月6日至9日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月18日

申請表︰自行撰寫申請信

申請詳情︰按此連結

般咸道官立小學

申請日期︰6月2日至10日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月16日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

英皇書院同學會小學

申請日期︰6月1日至2日、6月4日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰遞交申請表時即時通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

最新影片︰

灣仔區12校網

聖若瑟小學

申請日期︰6月1日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月15日至7月15日

申請表︰按此連結（另自行撰寫申請信）

申請詳情︰按此連結

嘉諾撒聖方濟各學校

申請日期︰6月6日至10日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰5月30日起於學校網頁下載

申請詳情︰按此連結

聖保祿天主教小學

申請日期︰即日至6月6日

申請方法︰親自遞交／郵寄

面試日期︰6月11日

申請表︰按此連結（另自行撰寫申請信）

申請詳情︰按此連結

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

申請日期︰沒有提供

申請方法︰沒有提供

面試日期︰個別通知

申請表︰5月25日起於學校網頁下載

申請詳情︰按此連結

聖公會聖雅各小學

申請日期︰6月1日至2日、6月4日、6月6日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰6月9日或6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

東區14校網及16校網

番禺會所華仁小學

申請日期︰即日至6月4日

申請方法︰親自遞交／郵寄

面試日期︰第一輪面試6月18日／第二輪面試6月25日

申請表︰按此連結（另自行撰寫申請信）

申請詳情︰按此連結

香港嘉諾撒學校

申請日期︰即日至6月7日

申請方法︰親自遞交／郵寄

面試日期︰6月11日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

愛秩序灣官立小學

申請日期︰6月1日至7日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰第一輪面試6月9日／第二輪面試6月16日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會柴灣聖米迦勒小學

申請日期︰6月1日至2日

申請方法︰親自遞交

面試日期︰遞交申請表時即時通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯︰駱秀玲