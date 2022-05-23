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【學校疫情】國際英文幼稚園5名學生快測陽性　其中4人為同班同學上周五曾上學

社會 18:38 2022/05/23

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國際英文幼稚園有5名學生快測呈陽性。（資料圖片）

國際英文幼稚園今（23日）向家長發通告，指接獲5名學生家長通報，有5名學生快速測試結果呈陽性，其中4人最後上學日為5月20日，1人為5月17日。

通告指出，校方今接下午班Nursery Peach 4名家長通報，4名幼兒今日快速測試結果呈陽性，最後上學日期為上周五。其中2名幼兒分別乘搭8號校車、17號校車，2名由家長接送。另外，一名下午班Lower G學生於5月20日快測呈陽性，其兩名家庭成員早前確診，最後上學日為5月17日。

校方指，按衞生防護中心指引，5名學生在確診前兩天沒有回校上課，故不列入學校爆發個案，但校方亦已上報衞生防護中心。校方強調，所有教職員每天上班前均會進行快測，所有結果均呈陰性，將聘請專業消毒公司到校深層清潔。

衞生防護中心於疫情記者會上表示，今日學校錄21宗陽性個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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