【校長訪問】推正向教育以家為本重親子溝通 循理會美林小學副校：小朋友要學習付出

新冠肺炎疫情持續，不少人留家抗疫，循理會美林小學推行正向教育，以家為主題，教導學生要重視家庭和家人，同時孩子在家獲得良多，亦要學習付出和愛護。該項正向任務獲得學生自發踴躍參與。

循理會美林小學今年正向任務主題是「我愛我家」，共有20個正向任務，當中約15個與家相連，包括在家回憶的「玩具魔王來搶掠」、為家出力的「洗碗實習生」、家的傳承「家有一老」、服侍家人「試試我的手勢」、了解家人及溝通的「父母金曲推介」等，期望同學能細心觀察家中一事一物，分享與家人互動的快樂。

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該校副校長鍾日榮表示，該正向任務是自願性參加，學生踴躍參與，最令其印象深刻的是「父母金曲推介」，有學生上傳Beyond「海闊天空」、李克勤《夜半小夜曲》、李克勤《紅日》、還有姜濤《鏡中鏡》等歌曲；最受歡迎的正向任務則是「玩具魔王來搶掠」，學校以為學生會上傳遊戲機，結果很多同學上傳陪伴多年的玩偶。

▲ 循理會美林小學鍾副校表示，藉正向任務，讓小朋友學習付出。（黃建輝攝）

在《家有一老》正向任務中，向家人查詢，找出家中最有歷史的一件物件，在物件上貼上它的年紀，有學生交上家中已有51年歷史的網球拍、已有45年的枱、50年的錢幣等。另「試試我的手勢」正向任務中，此任務並非考學生的食物一定要好食，而是展示家庭合作，部分家庭更是首次與小朋友入廚；「洗碗實習生」任務，試在飯後負責洗碗，同學都積極參與。

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鍾副校稱，受疫情影響，不少人更多機會留在家，發現家是大家生活的堡壘，學校在教導學生努力求進同時，要懂得回頭看，重視家庭和家人，以及讓學生明白到珍惜和愛護，並達到傳承意義。他又稱，感受到這一代的孩子很幸福，在家獲得很多，家人照顧充足，但對家庭付出甚少，藉此正向任務，讓孩子投入家庭，多與父母溝通，增進親子關係，學習付出。

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記者：黃存新、 嚴天任