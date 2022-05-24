【疫境自強】老字號得龍賣兩餸飯奇招突圍　老闆：最緊要準時出糧俾伙記

▲ 得龍的兩餸飯店沒有座位可以堂食，因此老闆曾國生說之前兩次的保就業都不能申請。

疫情下，大家都在趕兩餸飯的熱潮。曾經在新蒲崗叱咤一時的得龍大飯店，2018年功成身退後，其實兩、三年前，在老闆曾國生的帶領下，也開始了兩餸飯的小本經營，只是瑟縮在橫巷，沒有太多人發現而已。「其實都是一個延續，只是模式改變了。近年潮興兩餸飯，便將以前多人熟悉的菜式融入其中。」

許多人都對當年得龍大飯店的結業覺得惋惜，但這幾年隨著社會運動及新冠疫情的出現，大家又會覺得曾國生可能有水晶球，能夠預知一切。「我當然無先見之明，只是timing問題，想不到會發生這麼多事，令許多人無論是個人或公司，都要重新思考方針及取向。」他所指的問題，許多都是老字號店舖會遇上的，如員工年資長開支大，工作太久沒有鬥志，加上他本身身體也出現毛病，因此寧願將辛苦賺回來的錢，花幾百萬元給50名員工作遣散費。

坊間做得出色的新品牌、食店也有不少，與其被歷史洪流淘汰，我寧願給街坊留下一個好印象。

但因為得龍是由他爸爸曾義一手創辦，開業55年始終有感情，會有失落感，幸而飯店結業前，得龍已開設私房菜，而結業後又賣兩餸飯，因而曾伯便可以落舖和街坊傾偈，閒來收下錢打發時間。

▲ 老顧客投訴找不到舖頭，於是最近曾國生特意叫人打造多一個不同方向的門牌－－得龍巷仔雙餸飯，讓走在窄巷的街坊也能見到。（攝影：曾耀輝）

私房菜不能照辦煮碗

雖然曾國生不是廚師出身，但對出品是有要求的。自從接手家族生意以來，睡醒太陽出來了就返舖頭，太陽落山收舖就歸家，不用想可以放假。「我唯一的興趣就是去上堂，因此可以有藉口行開下去學廚。點心包點我都識整，還會積極跟不同大廚學習。」

他深明做得私房菜，收人家四、五百元，不能將得龍既有的菜式，照辦煮碗搬過來就算，客人一定不會收貨。「人客是會周圍食嘢，有得比較，所以私房菜是食廚師的心思。」他說昔日得龍的師傅做得久，比較流水作業，好像交功課般無驚喜，因此8道菜的私房菜，他自己也會煮4道菜。

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「食材好是難不到廚師，但試過有客人拿來珍藏的鮑魚，因為擺放的條件不太好，不是太靚，但我最後都能做到軟滑溏心。可能他想考我工夫，但我要多謝他，因為每做一次，就增加了經驗。」一直抱著有麝自然香、不想給自己太多壓力的曾國生，沒有太高調宣傳自己的私房菜，相信好吃客人自然會找上門，而一直以來，以前的老顧客都有過時過節訂盤菜及賀年糕點等。

「現在不同以前，以前一間舖要養幾十人，要每個月幾十萬生意才成。現在可以應付到開支，生活充實便很足夠。」曾國生說。

賣兩餸飯主動去地盤出擊

至於由大舖變細舖，用了昔日燒味工場作兩餸飯店的「得龍生哥美食」，只僱用了五、六個員工，都是同事看不過眼生意麻麻，而提議主動出擊。「之前兩年都蝕錢，最近見啟德有幾個地盤，那裏有幾千人開工，於是便積極派傳單。」曾國生會研究那些是別人做到自己做不到的菜式，又有那些是自己做到別人做不到的菜式，知己知彼，並且落手落腳去送貨，結果令生意開始好轉。

▲ 曾國生說近期最好賣的，是叉燒、白切雞、梅菜扣肉及菜蔬。圖為拍攝當日其中的兩餸飯：鹹蛋肉餅及青瓜香腸。（攝影：曾耀輝）

曾國生記得以前得龍的日子，地盤工人每餐飯只是吃20分鐘，只有幾款飯餸給他們選擇，一小時就可以做過萬生意。當然那些只是過去式，今時今日在兩餸飯如雨後春筍般湧現，好食才是王道。「多得傳媒宣傳，多了倍幾兩倍的生意，但我作為策劃人沒理由做死伙計，所以我最近請多了4個員工。」因此就算有客人問可否送去香港區，他暫時也回覆無能為力。

他最怕因為員工工作太辛苦，而令水準下跌，將辛苦經營的生意拖垮。

衰一次，人客是不會再給你機會，因為通街都有得食，平過你又有，服務好過你又有。我經常對自己說：不要以為自己天下第一。

無保就業仍能出糧是開心事

之前禁晚市令許多餐廳叫苦連天，但曾國生發現就算晚市重開，也不是間間滿座。

食肆開返，我們生意插水是正常，但慶幸我們最近的餸菜，也沒有太多剩下來，所以，這幾年我自己領悟到，就算生意好差的時候，也不用自怨自艾；有勢的時候就要努力，但不可囂張，保持平常心態。

▲ 那天拍攝舖頭門面，發現這條窄巷人來人往，許多家庭主婦都喜歡買梅菜扣肉回家加餸。（攝影：曾耀輝）

由於這間兩餸飯店沒有座位可以堂食，因此曾國生說之前兩次的保就業都不能申請。

有人問我是否會埋怨政府不幫我們？我的心態是自己幫到自己不用靠人，在這情況下，無補貼都生存到是開心事。難得有伙計和我出生入死，能夠令到他們準時出糧，我有無糧出不是一個最大問題。

得龍生哥美食

地址：新蒲崗康強街33號C地下後座

電話：2320 7020

營業時間：9am-2pm，5pm-9pm，周日休息

記者：何小雲