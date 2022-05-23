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【快速測試】將軍澳蔚藍灣畔及荃灣綠楊新邨等4區污水陽性　當局共派逾27萬套快測包

社會 19:21 2022/05/23

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西貢民政事務處今日向物業管理公司派發2019冠狀病毒病快速測試套裝，供蔚藍灣畔的住戶、清潔及物管員工作自願檢測。（政府新聞處提供）

因應屯門、西貢、荃灣及北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（23日）表示，屯門民政事務處、西貢民政事務處、荃灣民政事務處和北區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約27.6萬套快速測試套裝。
 
屯門民政事務處透過物業管理公司，向良景邨及田景邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
 
西貢民政事務處和荃灣民政事務處亦透過物業管理公司，分別向西貢區的新寶城和蔚藍灣畔，以及荃灣區的綠楊新邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
 
此外，北區民政事務處透過物業管理公司，陸續向華明邨、雍盛苑及景盛苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。
 
民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：盧佩琳

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