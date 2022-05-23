【復課】截至上周二有58間中學申請恢復全日課　至少8間中學已開始全校全日面授

▲ 截至5月17日，全港共有58間本地中學申請恢復全日面授課堂。（資料圖片）

全港學校上月起陸續恢復面授課，如中學生已接種兩劑疫苗的學生佔全校9成，或個別班級達標，可申請恢復全日面授課堂。教育局今（23日）回覆查詢時表示，截至5月17日，全港共有58間本地中學申請恢復全日面授課堂。

教育局指，截至5月17日，58間提出申請的學校中，有42間申請部分級別全日上課，其中26間已展開有關安排。另外，有16間中學申請全校全日上課，有8間中學已開始有關安排。

衞生防護中心今表示，學校共呈報21宗陽性個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校；有3間學校過去7日有2宗或以上個案，詳情即看【下一頁】。

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責任編輯：黃悅晴