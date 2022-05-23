【爆竊案】大圍顯田村3戶遭59歲男子撬窗爆竊　損失財物共84萬

▲ 59歲姓鄭男子在顯田村入屋爆竊被捕。（警方提供）

大圍發生爆竊案。警方4月18日至5月8日期間接獲3名受害人報案，指其位於顯田村的住所的防蚊網或窗框被賊人撬爛，入內搜掠，3名受害人合共損失約84萬元財物。



5月20日晚上約7時50分，一名顯田村的居民發現一名形跡可疑男子，男子企圖逃去，村民及正進行反罪案巡邏的人員隨即追截並成功制服該男子。人員其後在該男子身上搜出一把螺絲批及一隻腕錶，懷疑與過去兩個月的爆竊案有關，遂拘捕該名59歲姓鄭男子涉嫌「爆竊」、「遊蕩」及「外出時備有偷竊用的物品」。



案件交由沙田警區重案組跟進。經深入調查後，該名59歲姓鄭男子被暫控兩項「入屋犯法」罪、一項「有意圖而遊蕩」罪及一項「外出時備有偷竊用的物品」罪，案件今日（23日）上午在沙田裁判法院提堂，並押後至6月20日再訊。



田心警區特遣隊及輔警人員聯同沙田警區刑事情報部組人員，今日於大圍顯貴里及顯田村一帶多個近山邊的村屋巡邏，探訪居民，向商戶及村代表派發宣傳單張及防疫用品，提高市民防罪及防疫意識。警方呼籲市民鎖好門戶，時刻提高警覺，慎防盜賊。



警方重申，根據《盜竊罪條例》第11條，作為侵入者在進入任何建築物或其部分後，偷竊或企圖偷竊在該建築物或其部分內的任何東西，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁14年。根據《盜竊罪條例》第27條，任何人不在其居住地方時備有任何物品以供入屋犯法、盜竊或行騙過程中使用，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁3年。



另外，根據《刑事罪行條例》第160條，任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁6個月，巿民切勿以身試法。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：盧佩琳