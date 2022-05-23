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【食物安全】3款進口花生醬含沙門氏菌或致發燒　食安中心籲回收

社會 20:59 2022/05/23

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食安中心呼籲市民不要食用數款進口花生醬。（資料圖片）

食物安全中心今日（23日）呼籲市民不要食用數款進口花生醬，因為有關產品可能受致病菌沙門氏菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Creamy Peanut Butter
品牌：Jif
來源地：美國
淨重：每樽454克
此日期或之前食用：2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日及2024年2月11日

產品名稱：Crunchy Peanut Butter 
品牌：Jif
來源地：美國
淨重：每樽454克
此日期或之前食用：2023年11月16日、2024年1月16日及2024年2月7日

產品名稱：Creamy Peanut Butter Portion Control Cup
品牌：Jif
來源地：美國
淨重：每杯21克
此日期或之前食用：2022年10月13日、2022年11月5日及2022年11月21日

中心發言人說，中心透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥品監督管理局及加拿大當局分別發出通告，指部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425（見於食用日期旁邊），均以425結尾。」

中心得知事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，並接獲進口商彩協有限公司通知，指曾進口上述受影響產品到本港。有關進口商已將受影響產品停售及下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。

發言人指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

受影響產品的資料可參閱中心的食物事故報表網頁。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

 

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記者：盧佩琳

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