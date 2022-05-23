【強制檢測】49處納入強制檢測　涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】

▲ 曾於指定時間身處指明地點人士，須於5月24或25日進行強制檢測。（林宇翔攝）

政府今（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處49個指明地方的人，須接受核酸檢測。政府發言人提醒，市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

曾於指定時間身處指明地點人士，須於5月24或25日進行強制檢測，完整強檢名單可按此瀏覽，有關地點如下：

將軍澳日出康城領凱 11 座 (左翼及右翼)

將軍澳健明邨明宇樓

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

九龍城德朗邨德琦樓

土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈

土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D鋪 馬六

尖沙咀海防道51-52號柏寓

荃灣荃灣廣場1座

荃灣海濱花園海觀閣

荃灣環宇海灣5座

葵涌怡峰苑豪峰閣

大埔大埔中心20座

粉嶺花都廣場10座

粉嶺雍盛苑雍華閣

粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室

粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳

上水保榮路1號威尼斯花園2座

上水天平邨天美樓

屯門田景邨田裕樓

元朗公園南路9號藝典居2座

天水圍栢慧豪廷7座

灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號鋪大快活

銅鑼灣百德大廈C座

香港中央圖書館 香港銅鑼灣高士威道66號地下至10樓

銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓 麥當勞

上環皇后大道中328號中源中心B座

西營盤山道100號尚嶺

香港仔華貴邨華善樓

香港仔鴻福苑鴻麗閣

柴灣杏花邨43座

柴灣環翠邨福翠樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

筲箕灣東旭苑東景閣

筲箕灣譚公廟道33號地下 三興和船廠有限公司

馬灣珀麗灣5座

沙田新田圍邨盛圍樓

大角咀頌賢花園3座

石硤尾白田邨富田樓

長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

長沙灣蘇屋邨茶花樓

何文田俊民苑文福閣

何文田何文田邨適文樓

觀塘康寧道149-151號康濤閣A座

油塘鯉魚門邨鯉隆樓

東涌逸東(一)邨漁逸樓

東涌裕東苑賀東閣

青衣灝景灣11座

稻香•茶居 旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B鋪

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責任編輯：黃悅晴