【強制檢測】49處納入強制檢測 涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】
社會 21:25 2022/05/23
政府今（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處49個指明地方的人，須接受核酸檢測。政府發言人提醒，市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。
曾於指定時間身處指明地點人士，須於5月24或25日進行強制檢測，完整強檢名單可按此瀏覽，有關地點如下：
- 將軍澳日出康城領凱 11 座 (左翼及右翼)
- 將軍澳健明邨明宇樓
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 九龍城德朗邨德琦樓
- 土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈
- 土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D鋪 馬六
- 尖沙咀海防道51-52號柏寓
- 荃灣荃灣廣場1座
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 荃灣環宇海灣5座
- 葵涌怡峰苑豪峰閣
- 大埔大埔中心20座
- 粉嶺花都廣場10座
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室
- 粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳
- 上水保榮路1號威尼斯花園2座
- 上水天平邨天美樓
- 屯門田景邨田裕樓
- 元朗公園南路9號藝典居2座
- 天水圍栢慧豪廷7座
- 灣仔莊士敦道60號嘉薈軒
- 灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號鋪大快活
- 銅鑼灣百德大廈C座
- 香港中央圖書館 香港銅鑼灣高士威道66號地下至10樓
- 銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓 麥當勞
- 上環皇后大道中328號中源中心B座
- 西營盤山道100號尚嶺
- 香港仔華貴邨華善樓
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 柴灣杏花邨43座
- 柴灣環翠邨福翠樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座
- 筲箕灣東旭苑東景閣
- 筲箕灣譚公廟道33號地下 三興和船廠有限公司
- 馬灣珀麗灣5座
- 沙田新田圍邨盛圍樓
- 大角咀頌賢花園3座
- 石硤尾白田邨富田樓
- 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
- 長沙灣蘇屋邨茶花樓
- 何文田俊民苑文福閣
- 何文田何文田邨適文樓
- 觀塘康寧道149-151號康濤閣A座
- 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
- 東涌逸東(一)邨漁逸樓
- 東涌裕東苑賀東閣
- 青衣灝景灣11座
- 稻香•茶居 旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B鋪
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責任編輯：黃悅晴