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【強制檢測】49處納入強制檢測　涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】

社會 21:25 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

曾於指定時間身處指明地點人士，須於5月24或25日進行強制檢測。（林宇翔攝）

政府今（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處49個指明地方的人，須接受核酸檢測。政府發言人提醒，市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

曾於指定時間身處指明地點人士，須於5月24或25日進行強制檢測，完整強檢名單可按此瀏覽，有關地點如下：

  • 將軍澳日出康城領凱 11 座 (左翼及右翼)
  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 九龍城德朗邨德琦樓
  • 土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈
  • 土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D鋪 馬六
  • 尖沙咀海防道51-52號柏寓
  • 荃灣荃灣廣場1座
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 荃灣環宇海灣5座
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 大埔大埔中心20座
  • 粉嶺花都廣場10座
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室
  • 粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳
  • 上水保榮路1號威尼斯花園2座
  • 上水天平邨天美樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 元朗公園南路9號藝典居2座
  • 天水圍栢慧豪廷7座
  • 灣仔莊士敦道60號嘉薈軒
  • 灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號鋪大快活
  • 銅鑼灣百德大廈C座
  • 香港中央圖書館  香港銅鑼灣高士威道66號地下至10樓
  • 銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓 麥當勞 
  • 上環皇后大道中328號中源中心B座
  • 西營盤山道100號尚嶺
  • 香港仔華貴邨華善樓
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 柴灣杏花邨43座
  • 柴灣環翠邨福翠樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座
  • 筲箕灣東旭苑東景閣
  • 筲箕灣譚公廟道33號地下 三興和船廠有限公司
  • 馬灣珀麗灣5座
  • 沙田新田圍邨盛圍樓
  • 大角咀頌賢花園3座
  • 石硤尾白田邨富田樓
  • 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
  • 長沙灣蘇屋邨茶花樓
  • 何文田俊民苑文福閣
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 觀塘康寧道149-151號康濤閣A座
  • 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
  • 東涌逸東(一)邨漁逸樓
  • 東涌裕東苑賀東閣
  • 青衣灝景灣11座
  • 稻香•茶居  旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B鋪

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責任編輯：黃悅晴

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