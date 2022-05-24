【正能量】小六生克服先天手疾學習木琴　立志將美妙音樂傳遍世界

▲ 吳浚希（中）獲頒傑出學生獎。（陳國峰攝）

「有健全雙手唔代表一定有用，但如果我哋唔用，呢對手就一定無用。」小六學生吳浚希先天右手發育不健全，在媽媽的鼓勵下，身體上的限制沒有阻止其熱愛音樂的心。他從小一開始學習木琴，更立志日後將音樂的美妙傳遍世界。他在課外活動方面的傑出表現，令他獲得由三扶教育及中華基督教會香港區會舉辦首屆「傑出學生獎」。其餘的得獎者，還包括拉丁舞香港代表隊及5人足球代表隊成員等。

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第一屆傑出學生選舉旨在鼓勵在不同方面有潛能的學生。50位得獎學生來自中華基督教會香港區會30間會員學校，將獲1,500元助學金，並可參與編程班、生命農莊工作坊等延伸學習活動。其中一名得獎者、來自基灣小學（愛蝶灣）6年級的吳浚希，因天生右手發育不健全，僅得3根手指，令他未能應付大部分樂器，浚希因此選擇較易掌握的木琴，由1年級起開始學習，現時已成為校內敲擊樂隊隊長。

吳浚希憶述，一開始學習木琴時極具難度，因右手發力較差，加上演奏時要做到手眼協調，要靠每日堅持練習來克服。他十分熱愛音樂，認為音樂很奇妙，不同的音色組合起來格外動聽，

唔同樂器有屬於自己嘅音色，將佢地組合埋又會好動聽。而係樂團入面，每件樂器都有自己重要嘅功能。

他期望日後繼續進修敲擊樂，並會學習更多音樂知識，希望可成為一名作曲家︰

想將音樂傳到全世界，令人知道音樂原來咁奇妙！

▲ 吳浚希由小一起學習演奏木琴。（陳國峰攝）

浚希的母親對兒子獲獎感欣喜，認為兒子多年來的付出終獲得回報。浚希媽媽在其成長路上給予很多支持︰

我會話你隻手天生係咁樣，有健全雙手唔代表一定有用，但如果我哋唔用呢對手，就一定係無用。我鼓勵佢，可能你付出嘅時間同努力會比人多一倍，但你肯去做肯去嘗試，無一樣嘢係做唔到。

她提到，兒子年齡漸長，有時亦會介意旁人的目光，媽媽就鼓勵他接受自己的「不完美」：

呢樣嘢只係你嘅外表嚟，唔代表一切；自己做得好，自然就會有欣賞你嘅好。

基灣小學（愛蝶灣）校長黃靜雯亦很欣賞吳浚希的努力，她認為浚希很積極樂觀面對每一個挑戰，沒有讓先天的限制局限自己潛能的發展，亦能在校內發揮他的才能。黃靜雯亦讚賞浚希父母讓他感受到自己潛能無限。

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記者：黃悅晴