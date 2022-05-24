【救生員待遇】消息：公僕救生員增2津貼最高月獲2080元　月返20天可領取

▲ 公務員事務局擬向公務員救生員增設「高度辛勞」及「執行厭惡性工作」兩項津貼，均為每月1040元。（林宇翔攝）

社交距離措施放寬，泳池沙灘逐步重開。惟救生員人手、待遇問題再次浮出水面。本報獲得最新一份康文署備忘文件，顯示署方由下月1日起，政府救生員將獲新增兩項津貼，每月最高領取達2,080港元，相等於薪金的8.6%至11.8%。

消息人士指，兩項津貼分別為高度辛勞津貼及執行厭惡性工作津貼，每月在開放場地工作達20日便可領取，而該項津貼將至少持續到2027年。

下月實施 至少持續到2027年

據了解，康樂及文化事務署早前曾面見政府救生員工會，指公務員事務局已經通過兩項工作相關津貼予以公務員救生員，從6月1日起至2027年3月31日，增設「高度辛勞津貼」及「執行厭惡性工作津貼」，均為每月1,040元。

根據會議備忘文件，兩項津貼覆蓋所有沙灘、泳池、水上中心的公務員救生員。不過消息人士指，高度辛勞津貼可涵蓋水上中心、沙灘、泳池的公務員救生員，以慰勞他們在酷熱或寒冷天氣工作、常年保持體能，及每3年參與一次考章的辛勞工作；而執行厭惡性工作津貼，則僅包括沙灘及水上中心，主要是慰勞救生員清理油污、沙灘浮台蠔殼等。換句話說，並非人人有份。

消息人士還透露，當局要求救生員需每月在開放場地工作20日，才可以領取津貼，分析或如「勤工獎」一般，鼓勵員工返足日子，紓緩人手不足問題，「但人手不足仍需要進行職系檢討才可解決。」

料派定心丸 改善同工不同酬

消息人士分析，是次津貼是向公務員編制的救生員派定心丸，尤其季節性救生員薪資已經超過高級救生員多年，同工不同酬問題太不平衡，「工會都反映咗好耐呢個問題。」

根據政府數據，救生員屬技工職系的救生員薪酬為總薪級表第5至8點，即17,675至21,340元，而屬高級技工職系的高級救生員薪酬為總薪級表第8至10，即21,340元至24,070元。而康文署今年已經將季節性救生員的月薪連約滿酬金增加7%至超過2.4萬元，且另新設了額外2,000元約滿酬金，資助季節性考生員投考/複修相關救生章的費用。

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記者：袁澍