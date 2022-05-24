  • 24°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 08:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救生員待遇】消息：公僕救生員增2津貼最高月獲2080元　月返20天可領取

社會 08:00 2022/05/24

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

公務員事務局擬向公務員救生員增設「高度辛勞」及「執行厭惡性工作」兩項津貼，均為每月1040元。（林宇翔攝）

社交距離措施放寬，泳池沙灘逐步重開。惟救生員人手、待遇問題再次浮出水面。本報獲得最新一份康文署備忘文件，顯示署方由下月1日起，政府救生員將獲新增兩項津貼，每月最高領取達2,080港元，相等於薪金的8.6%至11.8%。

消息人士指，兩項津貼分別為高度辛勞津貼及執行厭惡性工作津貼，每月在開放場地工作達20日便可領取，而該項津貼將至少持續到2027年。

下月實施　至少持續到2027年

據了解，康樂及文化事務署早前曾面見政府救生員工會，指公務員事務局已經通過兩項工作相關津貼予以公務員救生員，從6月1日起至2027年3月31日，增設「高度辛勞津貼」及「執行厭惡性工作津貼」，均為每月1,040元。

根據會議備忘文件，兩項津貼覆蓋所有沙灘、泳池、水上中心的公務員救生員。不過消息人士指，高度辛勞津貼可涵蓋水上中心、沙灘、泳池的公務員救生員，以慰勞他們在酷熱或寒冷天氣工作、常年保持體能，及每3年參與一次考章的辛勞工作；而執行厭惡性工作津貼，則僅包括沙灘及水上中心，主要是慰勞救生員清理油污、沙灘浮台蠔殼等。換句話說，並非人人有份。

消息人士還透露，當局要求救生員需每月在開放場地工作20日，才可以領取津貼，分析或如「勤工獎」一般，鼓勵員工返足日子，紓緩人手不足問題，「但人手不足仍需要進行職系檢討才可解決。」

料派定心丸　改善同工不同酬

消息人士分析，是次津貼是向公務員編制的救生員派定心丸，尤其季節性救生員薪資已經超過高級救生員多年，同工不同酬問題太不平衡，「工會都反映咗好耐呢個問題。」

根據政府數據，救生員屬技工職系的救生員薪酬為總薪級表第5至8點，即17,675至21,340元，而屬高級技工職系的高級救生員薪酬為總薪級表第8至10，即21,340元至24,070元。而康文署今年已經將季節性救生員的月薪連約滿酬金增加7%至超過2.4萬元，且另新設了額外2,000元約滿酬金，資助季節性考生員投考/複修相關救生章的費用。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【復課】截至上周二有58間中學申請恢復全日課　至少8間中學已開始全校全日面授
20:10 2022/05/23
【復課】截至上周二有58間中學申請恢復全日課　至少8間中學已開始全校全日面授
【新冠疫苗】港府認可納米比亞疫苗接種　本周三起實施
21:23 2022/05/23
【新冠疫苗】港府認可納米比亞疫苗接種　本周三起實施
【強制檢測】49處納入強制檢測　涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】
21:25 2022/05/23
【強制檢測】49處納入強制檢測　涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】
【正能量】小六生克服先天手疾學習木琴　立志將美妙音樂傳遍世界
今日 08:01
【正能量】小六生克服先天手疾學習木琴　立志將美妙音樂傳遍世界

你可能感興趣

【復課】截至上周二有58間中學申請恢復全日課　至少8間中學已開始全校全日面授
20:10 2022/05/23
【復課】截至上周二有58間中學申請恢復全日課　至少8間中學已開始全校全日面授
【新冠疫苗】港府認可納米比亞疫苗接種　本周三起實施
21:23 2022/05/23
【新冠疫苗】港府認可納米比亞疫苗接種　本周三起實施
【強制檢測】49處納入強制檢測　涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】
21:25 2022/05/23
【強制檢測】49處納入強制檢測　涉中央圖書館、怡和街麥當勞、旺角稻香•茶居等【附名單】
寒冷天氣 救生員 泳池 記者 康文署 港元 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【連環倒閉】楊明食店疑全線停業　負面新聞不斷女友莊思明不離不棄
12:14 2022/05/23
【連環倒閉】楊明食店疑全線停業　負面新聞不斷女友莊思明不離不棄
【食用安全】光顧杏花邨食店驚見螺絲叉燒包　事主怒報食環：我都奇怪咁重
12:06 2022/05/23
【食用安全】光顧杏花邨食店驚見螺絲叉燒包　事主怒報食環：我都奇怪咁重