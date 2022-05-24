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【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議

社會 00:04 2022/05/24

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男童低頭望向一地狼藉，不知所措。

一家大小出行共享天倫是常事，但家長若一時不慎，孩子惹出意外，可能便要面臨賠償。

事發在旺角朗豪坊一間玩具店，一對夫婦攜同幼子參觀「天線得得B藝術展覽」。該名男童在參觀時，懷疑一時不慎，背靠在一隻標價52,800元的金色「天線得得B」塑像身上。未料塑像即應聲倒下，「粉身碎骨」。男童驚覺背後一空，轉身伸出雙手望扶正塑像，卻已救之不及，周圍旁觀人士見貴價塑像倒下，亦紛紛目瞪口呆。

有圍觀人士即拍下照片，相片中涉事男童低頭望向一地狼藉，不知所措。一名疑似男童母親的女子則目視男童，抱手面無表情。而一名疑為店舖職員的男子則指向「天線得得B」殘骸，似正了解事件。

    點擊圖片放大
    +4
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照片中亦顯示，「天線得得B」塑像旁亦有告示牌寫有類似「如有損壞，照價賠償」字樣。事件亦因此引起網民關注，有人表示：

唔好好睇住小朋友任由佢地亂跑亂撞係父母責任，賠償好合理

也有人指出：

雖然小朋友及家長有責任，但店舖明知小朋友走來走去，唔好擺啲咁貴重在中間位置！

CCTV片見到男童背部惦到就跌，過程不足幾秒，咁貴重又會咁兒戲！

不少網民亦猜測，男童家長會否照價賠償。有聲稱是在場人士的網民指，男童媽媽事後「語重心長」教育孩子，而其父以信用卡付款賠償後，稱：「無事喇，搞掂晒，走啦！」該網民更大讚「我超欣賞呢對父母」。

男童家長亦就事件現身說法，指當時「我同我老公同埋個仔都嚇到呆哂」，亦承認男童「故意同唔小心都係我教得唔夠好」，最後付款3萬多元了事。惟她指當時職員指責「我個仔踢個公仔」，直至看到網上流傳短片才了解真相，表示「可以話佢唔小心，但屈佢踢，直頭覺得詐騙」。

琴日行朗豪坊

我無留意掛住睇野

突然發生好大聲 轉身個公仔爆哂頭

個員工第一句就話我個仔踢個公仔

我同我老公 即時賠錢

我同我老公同埋個仔都嚇到呆哂

佢故意 同唔小心都係我教得唔夠好

但係佢屈我個仔

我都係收人地send條片先知我鬧錯個仔

咁貴既公仔冇鎖住完全冇嘢圍住

我已經覺得好唔合理

我真係覺得好離譜

可以話佢唔小心 但屈佢踢

直頭覺得詐騙

埋單三萬幾我真係心理壓力好大

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記者：黃穎津

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