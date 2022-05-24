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【傑出學生】三扶教育首辦傑出學生頒獎禮　盼發掘學生多方面潛能

社會 08:00 2022/05/24

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其中9名傑出學生獎的得主。（陳國峰攝）

三扶教育及中華基督教會香港區會昨（23日）舉辦第一屆「傑出學生獎」頒獎禮，鼓勵在不同方面有潛能的學生。50位得獎學生來自中華基督教會香港區會30間會員學校，將獲1,500元助學金，並可參與編程班、生命農莊工作坊等延伸學習活動。

基灣小學（愛蝶灣）小六生吳浚希克服先天手疾學習木琴，更立志將美妙音樂傳遍世界，詳情即看：【下一頁】

其中一名得獎者為拉丁舞香港代表隊成員、來自基真小學的5年級生林子楺。子楺由1年級起學習拉丁舞，受其多變的舞步及風格吸引，雖然一周要訓練兩次，每次訓練更長達9小時，但對跳舞的熱愛令她繼續堅持。林子楺夢想日後可成為跳舞老師，為弱勢及基層人士開班，

跳舞好有趣，希望可以培育好多人成為好勁嘅選手，好過我一個人做叻嘅跳舞選手。　　

拉丁舞香港代表隊成員、來自基真小學的5年級生林子楺。（陳國峰攝）

另一名獲獎學生為協和小學（長沙灣）6年級學生黃向言，他是香港5人足球代表隊的成員，熱愛足球帶來的熱血感覺，從中學會面對困難時要堅持，「比賽輸咗一場都唔好放棄，要反省自己做錯咩」。他的目標是成為一名教練，將自己擁有的足球知識傳授下去。

其餘的得獎學生，包括協和小學（長沙灣）5年級生王苡蓁，她熱愛街舞，曾取得世界舞蹈大賽香港區外圍賽的「最佳女舞者」；基華小學6年級生郭嘉興，他熱愛花式跳繩，曾取得多個比賽獎項；年紀輕輕已考獲小提琴演奏級的基華小學（九龍塘）學生陳昕澄；基慧小學（馬灣）學生黃泳茵，她曾取得多個與數學及編程有關的獎項，亦精通鋼琴；來自灣仔堂基道小學（九龍城）的周辰蘊，她是一名散打運動員，目標是成為精英運動員；以及就讀大澳小學，憑自身努力克服網服期間的困難，喜歡唱歌歌畫畫的艾利珊等。

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記者：黃悅晴

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