【樂壇天后】楊千嬅在兒子身上尋回初心　回首高山低谷：人要向前望

▲ 楊千嬅入行27年經歷多次起跌。

假如人生有四季，在演藝路上已走過25個年頭的楊千嬅，無論事業至家庭，早就看過了各種人生風景。在48歲之年再度回首，千嬅今日再唱到「跌下來再上去，就像是不倒翁」，對是高山低谷的滋味，有了更深切的體會。

兩年前，楊千嬅藉著入行25周年拍攝了紀錄片《I‧ II ．III MY STORY》，記下這些年來由紀錄她由工作至家庭的的沿路風光，以及記下完成世界巡迴演出的花絮，千嬅亦一直等一個最好時機把影片分享給觀眾，至近日此人生紀錄片才正式上線。

事隔兩年，千嬅再看到紀錄片中的點滴，不無感觸。「人長大了，對工作有了不同的判斷，也會想自己還有甚麼事未曾做過，其中一樣便是想去未曾到過的地方開演唱會，於是才開始了這個巡迴，亦很難得媽媽和兒子可以陪我去了不同地方，像是一個音樂和家庭的旅程。人生過得很快，兒子亦長大了很多，再看這個影片，提醒自己要記著演出的初心，時刻鼓勵自己做沒做過的事。」

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這25年歲月，楊千嬅由黃毛丫頭變人妻人母，她形容像一場人生冒險。「很慶幸多年來遇到很好團隊，令我由甚麼也不懂，到擁有個人的品味、路線，去到現在快要50歲，更清楚自己需要甚麼，這是一個了解自我的經歷，當中要有很多勇氣和耐性，可能已經成為媽媽，更想把我的經歷分享給小朋友，將來如他有任何夢想，父母一定會支持，他不要輕言放棄，只管做到最好的便可。」

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因炎明熹而重燃熱誠

這兩年因為疫情，千嬅不少演出工作都受影響，而她也投放不少時間參予內地綜藝和音樂節目，當中有不同的表演項目，連中國古詩都曾經要演唱，她坦言增加了不少體驗。

她形容：「因為每次演出要求也不同，尤其是要唱live，自己都要加緊去上堂練習，要掌握不同演出舞台如何跟觀眾互動；而且表演內容又很多種類，除了流行曲，也要了解更多文化藝術，學習如何咬字，以至其文學背景，事實許多都是關於愛情和人生經歷，只是用上了古文，自己便要演化成為楊千嬅的故事去唱出來，當中是很有挑戰和滿足感。」



近日她夥同多位歌手一同參演的《聲生不息》，因在香港同步播出，惹來的回響就更大。其中一集她跟後輩炎明熹（Gigi）合唱《勇》，以故事式的表達方法去演繹，便得到不少正評。

千嬅對這位後輩亦甚為欣賞，她形容：「Gigi 是一位很純真、勤力，很有意志力和信念的女生，雖然大家的人生經歷不同，但她給了我很力量，這首歌雖然我唱了幾百次，但今次仍是有不同，我視她如平輩，大家傾訴彼此的勇氣，我問她成長中最難過時如何捱過，她說：『冇事嘅，我一定可以走過去』，這個便是她的勇氣，我們是在分享人生經歷，大家在台上唱出這份心情，而不是單純去記歌詞、走位，所以出來便有著一份感動，而她的能量亦都可以再燃起我對音樂的熱誠。」

▲ 楊千嬅感恩在這階段，仍可找到不斷進步的動力。（受訪者提供）

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低谷可以再上高山

此外，楊千嬅跟周筆暢、單依純合唱的《高山低谷》，也感受到她投放了不少感受，有歌迷也回帶她當年在《叱咤樂壇頒獎禮》曾講過一番關於「高山低谷」的自白。千嬅亦很記得這個畫面。「當時我在台上說，人有高山低谷不緊要，因為高可以更高，低亦永遠可以更低，許多人不解為何會由高跌到低，原來每次由低谷再上，氣力可以更大，能上到更高的地方。講這番話時，我30多歲，已是有一定經歷，到現在48歲，人只會更加沉澱，以前我是去教人，今日是教自己，無論是高山或低谷，人都要向前行，才可以有更好的進步。」

因此，她覺得近年做了不少音樂節目，最開心是參予的過程。「每一次的演出，都是有東西可以袋走，因一世人都未試過可以唱那麼多類型的歌，每次都要去請教人，去到我這心境，最怕是再沒有進步空間，但這兩年讓我知道仍有很多事情可做，這種養份是很重要。」

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為兒子長大而感觸

縱使人生有了不少閱歷，千嬅自言還是很容易受感觸，可能只是拍節目前工作人員一句真誠的加油說話，已令她感到悸動，特別是面對家人，更是一講起便有感動的眼淚。「要維繫一段長久的婚姻關係，全來自彼此對家庭的熱誠，像早前媽媽在香港意外跌倒，但我要在內地拍節目，丁生（丁子高）便立刻返港幫我照料母親。人大了，便會明白為何半夜會好驚收到家人的電話，所以家庭對我來說不止只是愛情，還是如何為對方承擔，給予安全感。」

講到兒子Torres，千嬅更笑言指自己如戀子成狂。「因為我有幾個月未見過他，有時隔著視像，看到他的樣子便已經很感動。」

囝囝日漸長大，千嬅的為母感受也是不斷變化。「兒子現在樣子愈來愈似爸爸，而性格就很像我，比較硬頸，要跟他講道理，不能強迫，有時表面順我們意，但父母也要適時觀察，若他有自己想法，便要多溝通，讓他知道如何去選擇的原因。」千嬅更體會到，下一代反映了自己的個性和不足，令自己人生像換了血一樣，在價值觀和做人處事都不同，而這正是生命的奇妙。

記者：陳家昌

攝影: Lizhe

化粧 :Angus Lee

髮型 : SHI FANG KE / Frank Shi