【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清

▲ 男童疑挨跌天線得得B惹議。

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童不小心撞跌大型公仔，令父母即場賠償三萬多元，隨著閉路電視曝光及父母親身交代事件，事件引起全城熱議。詳情即看【下一頁】從曝光閉路電視片段中可見，小朋友懷疑挨靠涉事公仔，其後公仔就直接倒下。

在討論區，有聲稱店員的人指已是第4宗的時候，網民指KKplus為黑店。亦有網民指把如此貴重的物品，完全無保護地放在商店內。

涉事玩具店KKplus今日（24日）凌晨於社交平台回應事件，指為免有人散播謠言，誤導視聽，遂發出澄清聲明。該店指事件發生後，處理方法是由事主主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決。此外，就有關擺設的售價，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等；同款產品之25cm版本為1,180元，並無收取多於該貨品之售價。

至於有關擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性，該擺設從去年11月開始已於現位置展示，期間沒有為客人帶來任何不便，但該店會重新審視所有擺設的展示安全，並會吸取本次經驗，避免同類事件再次發生。聲明又提及，事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，該店將會主動聯絡事主跟進事件，並呼籲大眾為保事主隱私，避免轉發含有個人資料的任何訊息。

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責任編輯：余思嵐

