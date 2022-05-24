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【我哋係COLLAR】成軍後推出首個團綜下周播　COLLAR粉絲：希望唔好得15集咁少

娛樂 10:40 2022/05/24

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COLLAR團綜《我哋係COLLAR》將於下周一（30日）首播。

ViuTV曾為人氣男團MIRROR、ERROR、P1X3L打造真人騷或讓他們領軍任主持，而即將推出團體真人騷的就是女團COLLAR！

COLLAR由阿Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）、Marf（邱彥筒）與Ivy（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）及Candy（王家晴）8人組成，節目將記錄組合成軍138日的歷程！

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《我哋係COLLAR》

COLLAR的首個團絲名為《我哋係COLLAR》，將於下周一（5月30日）晚上10時首播。昨晚（23日），ViuTV Facebook、Youtube內也發佈了首段預告片，令一眾粉絲留言表示期待。

在40秒的預告片內，由COLLAR成軍舞台、演出、練舞、拍攝MV的片段拼湊而成。在預告片中，經理人戴穎（Wing）說：「女團係無得抖，其實嗰班女仔只不過係經歷咗一個比賽，所以佢哋一定要更加努力」。

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旁白指「8 X 247就會等於一」，然後就是Wing說：「8個唔同嘅個體走埋一齊，都係可以有一體嘅感覺出到嚟」、「邀請你加入我哋嘅女團，向同一個目標進發」、「佢哋嘅起步點係畀其他人低，一定會畀大家睇到COLLAR成長」。

然後，就是COLLAR成員說：「8個一齊揮灑汗水」、「香港嘅女仔都可以做到一隊好勁嘅女團」。

全員Staycation

帖文簡介中寫道：「由八個女仔變為一隊女團，由錄影廠到一個一個更大嘅舞台， COLLAR呢段時間究竟經歷咗啲咩？」

而在上月的MakerVille品牌發布會中，已播出節目的預告片段。COLLAR在發布會後接受TOPick訪問時提到COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》，隊長Gao率先透露當中有去staycation。

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網民期待節目首播

COLLAR粉絲、網民看過節目預告片後，都留言表達期待之情或支持自己心愛的成員：「仲要等一星期 好心急呀 好想睇阿day呀」、「真是睇住成長」、「成隊進步咗好多 比心機」、「好好珍惜8個人合體嘅節目呀」、「希望唔好得15集咁少」、「硬係覺得到時會好催淚，有無人有同感？」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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