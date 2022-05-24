【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今早（24日）出席行會前見記者。

【10:06】

疫情平穩，被問到何時取消「疫苗通行證」。林鄭說，大部分措施對市民帶來不便，但前題是市民生命健康及安全，政府鑒於接種率仍有上升空間，故仍要繼續實施「疫苗通行證」，又稱疫情多變，難定措施結束的時間表。

【10:00】

有商會要求本周內進一步放寬社交距離措施，林鄭月娥強調放寬取決於公共衞生、經濟需要及公眾人士接受程度；指第三階段放寬或於6月30日前實施。

【09:50】

早前因疫情延遲的回歸25周年的慶祝活動，林鄭月娥稱將重新啟動。被問到中央領導人會否來港，林鄭表示現階段沒有消息可公布。

現屆政府提議的政府架構重組至三司十五局，林鄭月娥指候任特首全盤接收建議。

【09:43】

過去一周疫情平穩，昨日確診數字跌至數月新低，惟籲市民不要在意數字的變化，確診個案包括輸入個案及快速檢測，強調現時雖有多個感染群組，但形容疫情可控。截至5月23日，學校累計呈報個案為349宗，預計每日快速檢疫呈報措施維持至6月下旬。

林鄭月娥指，第三階段「疫苗通行證」如期本月31日實施，所有合資格的市民均須接種第三針方可進入食肆等表列場所，呼籲已到期打第三針的市民及早接種。

下屆政府架構重組方面，5月27日立法會人事編制委員會召開會議，經同意後，6月10日再提交財委會審議，其後在6月15日立法會大會表決。

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記者：陳麗娜