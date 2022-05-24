  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 12:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】曾祈殷：對整體疫情審慎樂觀　新變種病毒流入社區或令疫情輕微反彈

社會 11:31 2022/05/24

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

曾祈殷指對整體疫情審慎樂觀，除非新變種病毒流入社區，有機會令疫情輕微反彈。（資料圖片）

本港昨日新增190宗新冠病毒確診，第五波高峰以來首跌至少於200宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，除非新變種病毒流入社區，否則對整體疫情審慎樂觀。對於歐美國家出現多宗猴痘確診病例，認為毋須針對相關國家實施入境隔離，又指感染初期會發燒頭痛、肌肉酸痛，隨後3天內會出紅疹、水泡等，建議避免接觸野生動物，如猴子及松鼠。

曾祈殷今日（24日）在港台節目指，對整體疫情審慎樂觀，不過如有新變種病毒屬Omicron分支一旦流入社區，相信疫情就有機會輕微反彈。此外，太古城3期麥當勞累計有6名顧客確診，部分患者涉及Omicron BA.2.12.1，曾稱若所有患者病毒基因排序一致，顯示麥當勞內可能有交叉感染，若果不一致，則要再追蹤病毒來源。

全球多國報告猴痘確診病例，曾祈殷表示，猴痘以往普遍在非洲流通，今次病毒短期內在歐洲國家擴展，因此引起世衞的關注。主要傳播途徑為接觸性，現時確診者多為年輕男性，曾與同性發生性行為，認為毋須針對有猴痘個案的國家，「清一色」實施長時間的入境隔離措施。

曾祈殷又稱，感染猴痘死亡率約10%，初期徵狀與感冒相似，發燒頭痛、肌肉酸痛，2至3天後會出紅疹、水泡及膿泡，而猴痘病毒潛伏期達2至3星期，感染者隔離上述周數較穩妥；現時本港有一款註冊的猴痘疫苗及抗病毒的治療方法，美國2019年亦推出了新的預防感染疫苗，歐洲亦新的抗病毒藥。

他呼籲，市民避免接觸野生動物，特別是靈長類動物及囓齒動物，如猴子及松鼠：

與這類野外動物盡量減少親密接觸，如有傷口要盡快處理，如必須接觸相關動物，要穿長袖衫、戴口罩及手套。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https：//bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
今日 09:11
【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
今日 10:00
【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】

你可能感興趣

【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
今日 09:11
【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
今日 10:00
【第五波疫情】林鄭月娥：再放寬防疫措施取決3因素　第三階段或於6月30日前實施【不斷更新】
疫情 猴痘 性行為 紅疹 非洲 發燒 世界衞生組織 太古 麥當勞 感冒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【連環倒閉】楊明食店疑全線停業　負面新聞不斷女友莊思明不離不棄
12:14 2022/05/23
【連環倒閉】楊明食店疑全線停業　負面新聞不斷女友莊思明不離不棄
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議