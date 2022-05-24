【第五波疫情】曾祈殷：對整體疫情審慎樂觀　新變種病毒流入社區或令疫情輕微反彈

▲ 曾祈殷指對整體疫情審慎樂觀，除非新變種病毒流入社區，有機會令疫情輕微反彈。（資料圖片）

本港昨日新增190宗新冠病毒確診，第五波高峰以來首跌至少於200宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，除非新變種病毒流入社區，否則對整體疫情審慎樂觀。對於歐美國家出現多宗猴痘確診病例，認為毋須針對相關國家實施入境隔離，又指感染初期會發燒頭痛、肌肉酸痛，隨後3天內會出紅疹、水泡等，建議避免接觸野生動物，如猴子及松鼠。

曾祈殷今日（24日）在港台節目指，對整體疫情審慎樂觀，不過如有新變種病毒屬Omicron分支一旦流入社區，相信疫情就有機會輕微反彈。此外，太古城3期麥當勞累計有6名顧客確診，部分患者涉及Omicron BA.2.12.1，曾稱若所有患者病毒基因排序一致，顯示麥當勞內可能有交叉感染，若果不一致，則要再追蹤病毒來源。

全球多國報告猴痘確診病例，曾祈殷表示，猴痘以往普遍在非洲流通，今次病毒短期內在歐洲國家擴展，因此引起世衞的關注。主要傳播途徑為接觸性，現時確診者多為年輕男性，曾與同性發生性行為，認為毋須針對有猴痘個案的國家，「清一色」實施長時間的入境隔離措施。

曾祈殷又稱，感染猴痘死亡率約10%，初期徵狀與感冒相似，發燒頭痛、肌肉酸痛，2至3天後會出紅疹、水泡及膿泡，而猴痘病毒潛伏期達2至3星期，感染者隔離上述周數較穩妥；現時本港有一款註冊的猴痘疫苗及抗病毒的治療方法，美國2019年亦推出了新的預防感染疫苗，歐洲亦新的抗病毒藥。

他呼籲，市民避免接觸野生動物，特別是靈長類動物及囓齒動物，如猴子及松鼠：

與這類野外動物盡量減少親密接觸，如有傷口要盡快處理，如必須接觸相關動物，要穿長袖衫、戴口罩及手套。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻 骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https：//bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜