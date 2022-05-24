  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (週二) 17:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天線得得B】KKplus母企凱知樂：向事主一家致萬二分歉意　並已全額退款

社會 16:55 2022/05/24

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（黃傑偉攝）

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出。詳情即看【下一頁】

KKplus母企凱知樂回應就近日發生的大型藝術玩具產品事件，指他們首先向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，亦向關注事件之客人帶來不便致歉。高度重視每個客戶，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。凱知樂重申，公司十分重視及感謝各界近日對其提出的意見及建議，公司會即時作出改善及避免發生同類事件，並感謝各界體諒及支持。

【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況　出事位置加設圍欄

【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
今日 09:11
【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
【kkplus事件】家居保險可保障第三者財物損毀？　資深保險業人士王傲山：須經法律程序
今日 14:30
【kkplus事件】家居保險可保障第三者財物損毀？　資深保險業人士王傲山：須經法律程序

你可能感興趣

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
今日 09:11
【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議　玩具店KKplus發聲明澄清
【kkplus事件】家居保險可保障第三者財物損毀？　資深保險業人士王傲山：須經法律程序
今日 14:30
【kkplus事件】家居保險可保障第三者財物損毀？　資深保險業人士王傲山：須經法律程序
產品 網絡熱話 文娛藝術 商場 旺角 朗豪坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
今日 00:04
【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B　職員疑冤枉男童踢跌引爭議
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光
13:11 2022/05/23
【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光