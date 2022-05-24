【天線得得B】KKplus母企凱知樂：向事主一家致萬二分歉意　並已全額退款

▲ （黃傑偉攝）

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出。詳情即看【下一頁】

KKplus母企凱知樂回應就近日發生的大型藝術玩具產品事件，指他們首先向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，亦向關注事件之客人帶來不便致歉。高度重視每個客戶，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。凱知樂重申，公司十分重視及感謝各界近日對其提出的意見及建議，公司會即時作出改善及避免發生同類事件，並感謝各界體諒及支持。

【天線得得B損毀】KK PLUS營業最新情況 出事位置加設圍欄

【公關災難】男童疑挨跌天線得得B惹議 玩具店KKplus發聲明澄清

【CCTV揭真相】家長賠逾3萬元「KKplus」天線得得B 職員疑冤枉男童踢跌引爭議

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐