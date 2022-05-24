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【封區檢測】深水埗麗閣邨麗芙樓發現3宗陽性個案　約0.4%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:45 2022/05/24

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(林宇翔攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【07:55】深水埗麗閣邨麗芙樓約0.4%住戶染疫

深水埗麗閣邨麗芙樓共有約720人接受了檢測，當中共發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約470戶，當中54戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

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責任編輯：TOPick 港聞組


 

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