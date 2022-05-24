【林作保險】男童挨跌天線得得B賠約3萬元　林作提供法律意見乘機賣保險

▲ 男童挨跌公仔賠3萬成熱話，林作提供法律意見兼乘機賣保險。

旺角朗豪坊在5月22日發生一宗幼童挨跌巨型公仔、遭店舖索賠成本價約3萬港元的事件，事件在昨晚（5月23日）於網上流傳成為全城熱話。

喜愛抽水的林作當然不會錯失機會，而他亦表示收到疑似事件家長的諮詢，曾為執業律師的他提供法律意見外，更趁機力Sell他的「林作保險」。

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事件引熱議

昨晚網上流傳多張相片以及一段閉路電視的影片，講述日前於旺角朗豪坊的KKplus內，一名男童挨跌約1.8米高的「天線得得B」公仔，該模型標價52,800元，男童家長馬上賠錢，店方表示只收取成本價約3萬元。

但意外的照片流出後，事件在網上發酵，網民認為店員誤導，向家長表示男童曾腳踢公仔導致意外發生。亦有網民認為店舖故意設局，該巨型公仔曾陳設於圍欄內以保安全，但事發當時卻擺放在零保講措施的店舖內。

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▲ （網上圖片）

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林作提供法律意見

事件瞬間成為全城熱烈討論的話題，出名愛抽水的林作亦有就事件發表言論，曾是執業律師的他首先發文謂：「咁講啦，兩邊都有得打。如果我係大律師我會好想打呢隻case。父母有冇責任、小孩子自己有冇錯、個擺設本身擺位係咪有問題，全部有得兩邊打。可惜嘅係，件嘢值嗰5皮，連court都上唔到，去小額錢債玩都廢事。香港就係咁，資本主義社會，冇過50萬我都覺得唔好搞上庭俾律師賺。」

在1小時後，林作再次發文，並表示相信是涉事的家長本人主動聯絡，向他諮詢是否應該賠錢的事，林作提供他的法律意見，認為家長當時可以拒絕賠償，並邀請商家提出控告：「反正區區幾萬元，只能上小額錢債。」

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趁機推銷保險

林作又表示告上小額錢債除有機會因拖延而令事件不了了之，亦有機會得到更好的法律意見後而勝訴。

現在主職為保險從業員的林作，趁著這件事力Sell：「這件事我告訴了這位家長一個區別。一個認識林作的話的區別。」

林作表示如果該家長事前有替他買保險，出事時自然就會想起他，而有律師背景的他亦能馬上提供法律意見：「確實，我啲客戶真係經常發生好多嘢都會打俾我詢問法律意見。而我，通通會以朋友身份回答。呢個就係我嘅附加價值。」

最後在凌晨時份，林作更揚言：「賭幾多都得，個家長一定會攞番錢。我一定會為民請命。」

網民在林作的帖文下留言，有人讚賞他的行為，更有網民表示：「睇嚟做特首指日可待！」亦有網民為他借事件賣保險的行為不齒。