【回歸25周年】港府研究「閉環管理」　迎領導人七一來港？

▲ 消息透露，港府高層已研究閉環管理方式。（曾耀輝攝）

今年是回歸25周年的大日子，中共中央總書記、國家主席習近平會否來港主持慶典，仍要視乎本港疫情。但消息透露，港府高層已研究閉環管理方式，包括有機會與習接觸的高官，甚至出席的嘉賓，或要先自我隔離。今早（24日）行政長官林鄭月娥出席行會前見記者，被問到慶祝回歸活動，是否有國家領導人來港，她表示現階段沒有消息可公布。

全球疫情爆發以來，習近平未曾踏出國門一步，可見中央的安全系數極高。有資深建制派人士表示，中央領導人會否七一訪港，相信要留待七一之前一個星期才最後拍板。

有政界中人估計，中共二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）於年底舉行，大會將決定新一任的中共核心領導人名單，在此關鍵時刻的前夕，有機會由其他中央領導人在七一時代表中央來港，務求政治風險清零。

不過，亦有一些資深建制派認為，隨着第5波疫情日趨緩和，習近平很大機會按慣例來港主持七一慶回歸活動，為新任行政長官李家超及其他主要官員監誓，並主持香港故宮文化博物館的開幕禮。

無論習近平或其他領導人七一是否南下香港，港府都要做足兩手準備。官場和政圈消息都指出，領導人若然訪港，行程安排將採取密封式管理。據悉，港府高官收到提示，為準備領導人七一訪港，要開始研究閉環管理，即有機會與習接觸的官員，事前要自我隔離。

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