【網路熱議】KK PLUS爆公關災難惹公憤　FB吸逾2萬人派嬲忽刪澄清聲明

▲ KK PLUS爆公關災難惹公憤。

旺角朗豪坊玩具店KKplus，有男童懷疑挨靠涉事大型公仔，其後塑像倒下破碎，父母即場賠償三萬多元，事件引起全城熱議，玩具店KKplus其後發聲明澄清，處理手法是由父母主動提出。詳情即看【下一頁】

隨著閉路電視曝光及父母親身交代事件，涉事玩具店KKplus發文表示，當時是在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是由事主主動提出，並沒有收取多於該貨品之售價。唯店舖發出澄清後，大量網民湧到KKplus社交網站派「嬲」，並留言表態，該澄清貼文截至今日早上10時接近有2萬個「嬲嬲」，網民認為涉事店舖疑誤導父母，認為展示產品亦未有安全考慮，最後KKplus社交網站刪除澄清貼文，不過網民仍到其他貼上繼續派「嬲」和留言表示不滿處理手法。

此事件引發網路熱議，即使涉事店舖發文澄清後，不少網民都表示不收貨，質疑在店舖中心放置大型公仔，且無任何保護公仔措施是別有用心。有網民翻查該店舖過去相片，發現1.8米高的「天線得得B」公仔於去年展出已被視為是打卡位，當時放於平台上，更有用繩子圍著，有網民質疑公仔設計陷阱位置，形容是「黑店」。

涉事玩具店KKplus除了在Facebook專業發出澄清文，還在Instagram發限時動態，圖中是體積較細小的「天線得得B」公仔，並寫上「大家好，我冇事，多謝關心（設計對白）」、「I'll BE BACK」、「大嘅唔喺到，細嘅仲喺到。」不過亦有網民稱，有關發布不妥當，疑在取笑涉事兒童。

事件曝光後，IKEA宜家家居亦在社交平台發文「抽水」，分享該店一個玻璃門書櫃產品的圖片，並在相中寫上：「「家長們放心...我固定好晒，小朋友推唔跌我㗎！」帖文又指，「唔單止我，我喺IKEA店內嘅兄弟們，只要係可以固定嘅話，我哋都固定晒。所以家長們，即管帶你哋極活躍嘅小朋友嚟啦！」，並獲不少人留言大讚「抽得靚」、「100分」、「抽得好快」等。

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記者：余思嵐