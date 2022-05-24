【公關災難】天線得得B粉碎案為KK PLUS失誤？　1.8米高模型原放圍欄內有職員看守

▲ 天線得得B粉碎案為店舖失誤？1.8米高模型原設圍欄內有職員看守。

前日（5月22日）於旺角朗豪坊內的KKplus玩具店內，一隻高1.8米的「天線得得B」巨型公仔被一名男童挨跌、倒地粉碎。事件在昨晚（5月23日）起引網上熱討。

男童家長向店舖賠償成本價約3萬港元，事件在網上流傳成為熱話後。商業電台《雷霆881 在晴朗的一天出發》專頁的「小編」在今日（5月24日）facebook上載一張去年10月與同一公仔的合照，當時店舖設有圍欄兼有職員看守，質疑店舖未有足夠的措施保護客人及貨物。

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閉路電視揭真相

「天線得得B」倒地粉碎家長賠償3萬元一事，成為全城熱話。在玩具店KKplus昨晚發出、後來刪掉的聲明中提及，該隻官方預售價格為52,800港幣的巨型模型，自去年11月起已經開始展示於意外發生的位置，期間並未為客人帶來任何不便。

然而有不少網民提到，去年見到巨型公仔被店舖設於圍欄內，事件發生時閉路電視亦見到男童並非刻意弄跌公仔，反而應該質疑公仔頭重身輕，容易倒下弄傷客人，公仔粉碎的責任應在店方。

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舊照被翻出

商業電台「雷霆881 在晴朗的一天出發」的Facebook專頁，今日上載一張「小編」在去年10月23日與該隻「天線得得B」的合照，並謂：

kkplus玩具店1.8米高嘅天線得得B模型被挨跌，父母即場賠3萬幾，網民意見兩極，究竟小朋友定店舖責任？ 鍾意得得B多年嘅小編喺上年10月23號去過，但當時kkplus喺同一位置，未開設定點鋪位，模型以作品展形式供大家打卡，有用圍繩欄住，同埋在場有職員睇住，確保大家唔會觸碰到，呢隻模型係在場最受歡迎，大家都有秩序地排隊影相，小編都排咗半個鐘。 但而家唔單止冇嘢圍，仲點會估到小朋友挨一挨就粉碎呢？

有網民認同小編所言：「保險公司見佢冇圍欄保護，都唔會賠啦，仲好意思叫家長賠？」亦有網民認為今次是貨真價實的「碰瓷」事件：「我認為係唔應該賠償，不是因為年齡問題，係展示方在充滿兒童地方沒有好好固定物品或沒有好好圍封物品。」