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【康城影展】茱莉亞羅拔絲LV西裝+百卡鑽石鏈現身　縱橫影壇30年時尚界激讚穿西裝最好看女星

休閒消費 12:33 2022/05/24

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由1990年起到現在，Julia Roberts都以不同的西裝造型亮相，西裝已成了她的代名詞。

第75屆康城電影節（Festival de Cannes）現正舉行，好些久違了的巨星都紛紛盛裝出席，但要數到最漂亮的是茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），「大口姐」再一次穿上最拿手的西裝示人，原來她穿上西裝出席公開場合已非首次可追溯到90年代，而且每次出現都叫人拍爛手掌。

這一件satin lapel jumpsuit來自Louis Vuitton。（圖片品牌提供）

對茱莉亞羅拔絲不須要多再介紹吧﹗1990年憑著《風月俏佳人》而大紅大紫，既是全球薪酬最昂貴女星（當年她拍攝《摘星奇緣》已經有1,500萬美元片酬）。

不過，近年她大幅度減產，上一次她的幕前演出已經是2018年的電影《Holly Burns》，這一次她現身康城電影節，其實早有先兆，首先她成了珠寶品牌Chopard廣告代言人，其次亦為由她主演的電視劇《Gaslit》造勢。

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根據過往歷史，Julia Roberts很了解自己造型上的優勢，當年在《風月俏佳人》裏就展示了她擁有112公分的超級長腿，而正因為先天高大，她不下一次穿上男裝西裝而獲得時尚圈人的讚賞。

例如在1990年她參加金球獎頒獎典禮時，身穿上一件剪裁寬鬆的John Galliano男裝西裝，蓄著一頭捲曲的長髮，當時就迷到不少男女影迷，而這個必殺的西裝造型及後亦多次出現，包括2015年Givenchy的廣告上。

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因此，今次既然是「大口姐」久違出席大型場合，當然不容有失，Dior和Louis Vuitton都提供了戰衣給她穿上。

有趣的是兩大品牌都不約而同地為她挑選男性化的西裝和jumpsuit，加上Chopard的珠寶無限量支持，難怪《Vogue》將她這次造型形容為「Still the master of unconventional suiting」，可見她是荷里活裏穿西裝穿得最好看的女星，實在當之無愧。

記者：何偉雄

最新影片推介：余德丞專訪

 

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