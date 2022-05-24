【街市AK】森美談豬肉佬被威威豬批不尊重　陳志雲談街市靚仔：成功非偶然

▲ 森美和陳志雲談論肉類分割員「荃灣AK」劉宋威爆紅一事。

被指貌似MIRROR副隊長江熚生（AK）的荃灣街市豬肉檔的肉類分割員劉宋威最近火速爆紅，阿威除了擁有逾萬「威威豬」（粉絲名）外，亦為品牌賣廣告，成為新一代的師奶殺手。

森美日前以「豬肉佬的魅力」為題撰文談論阿威，以「豬肉佬」形容他以致被一眾「威威豬」批評。陳志雲亦有拍片指阿威爆紅估計是背後有公關公司及專業團隊操作，認為他的成功並非偶然。

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過萬威威豬

現年36歲的劉宋威入行6年，他視肉類分割員為其終身職業。

由於阿威被指貌似AK而人氣急升，並獲「威威豬」開設社交平台群組《荃灣鮮肉威威應援團》，粉絲數量至今已累積超過1萬6千人。阿威近日除了很繁忙，不但接下廣告工作，且頻頻接受傳媒訪問，似乎有意正式入行發展。

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「豬肉佬」受爭議

森美最近撰文指阿威走紅令本來活在苦悶間的香港人帶來一絲快樂，很多人選擇於在這段期間追星，他以MIRROR人氣王姜濤為例，指一般人很難有機會遇見姜濤，但只要到街市買菜便能看見阿威，因而二人有別。他笑言阿威對老公們可能有威脅，以建議街市可以組成型男組合，定必能為街市達至最高宣傳效果。

不過，有「威威豬」不滿森美以「豬肉佬」一詞稱呼阿威，斥他的用詞不尊重且具備貶義成份。然而，也有網民認為「豬肉佬」這叫法較有親切感，而周星馳的電影內也有這叫法，覺得「威威豬」過於敏感。

公關計劃

陳志雲於自家頻道《志雲頻道 stephenchannel》以「『荃灣豬肉檔AK』點樣爆紅？」為題點評事件，他認為阿威爆紅源於背後有公關公司或專業團隊操控，而非單靠個人的能力，指這種成功並非偶然，且需要經過一步步的安排。

他認為阿威所屬公司「鮮味」的母公司為全港最大的肉類零售商和最大的食品零售商，合共有近千零售點，阿威的經理人文哥更是建華公司的區域經理，令人認為一切全是建華公司的公關計劃。