【IB考試】2021年港誕130名IB狀元創歷年新高　專家分析今年狀元增減視乎3大因素

▲ 拔萃男書院2021年破紀錄誕生17名IB狀元。（梁偉榮攝）

2022國際文憑大學預科課程（IBDP）考試在5月20號終於圓滿結束，各位IB畢業生終於可以鬆一口氣。兩年和IBDP以及疫情的奮鬥，相信不論是老師，家長和學生都歷經不少困難。疫情期間，上課模式大部分時間採用了網上授課，筆者的教育中HKExcel亦都有不少學生移民外國讀IB。在這種新的教學模式，究竟會令今年的香港出產的IB狀元會比以往更多還是更少呢？

首先讀者需要了解IB考試在疫情下的來龍去脈。2020年首波疫情殺到，IBDP考試是歷史上第一年取消公開考試，所有考試用學校成績預計最後分數去報讀大學。2021年則是IB數學新學制的首次考試，IB數學由以往3個程度（Math SL，HL，Studies）改為了4個程度（IB Math AA SL & HL ; IB Math AI SL & HL) 。再加上這段期間，學校大部分時間都是Zoom網上授課，學生沒有了和同學之間的切磋和老師的面對面交流，究竟對考試成績有多大影響呢？

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然而2021的IB成績就出爐了，當年香港奪得了130名滿分狀元，佔全球考生11%！即是每100個滿分考生，有11個都是來自香港的，成績令人驕傲。當然讀者要比對2019年的IB狀元數目，因為2019已經是最後一年沒有肺炎影響的學年，當年狀元數目香港只有34名，但是比例卻高達16%，即是100個狀元有16個是來自香港！比2022年的還要多！為什麼狀元人數少了，但是香港佔比更多的呢？答案就是全球狀元數目當年只有200多名額。看看數據，真的有如坐過山車。

時至今天2022年，究竟今年的成績會是再創另一個高峰，還是已經是過山車的尾段呢？筆者則認為要看3個考量因素。

1. IB考試難度有否增加？

正如筆者所說2021年的新的學制首次考試，IB官方並不能預測難度。當年的狀元人數是平時的4-5倍，所以2022年不少學生都有和我們說考試問題比以往刁鑽，相信是IB官方希望令考試難度增加，減少狀元數目，增強IB學制的公信力。

2. 香港教育是否適應網課？

因為授課模式改為網上，對鬼仔鬼妹性格的國際學生對此特別難適應，尤其專注力差的學生。但是筆者相信學校老師都非常努力，令網課和面對面授課的差距減少。就如筆者的教育中心全線購置了更多電腦、iPad、熱能感應筆等，務求令學生上網課時候不受影響。2021年有不少狀元都是我們HKExcel的學生，成績證明了教育機構對網上授課的投放是會改善同學成績的。

3. 是否多學生移民外國？

近這一兩年筆者都收到不少學生移民外國的資訊，筆者沒有數據究竟有多少IB學生移民出走，但是這絕對會影響IB狀元的數目。因為可能有部分叻的學生去了外國學校，成績就不會計算在香港之內。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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