【8月開騷】謝安琪方皓玟首合作亞博開演唱會　場外搞市集支持本地品牌

▲ 謝安琪與方皓玟傳於8月假亞博開騷。

新冠肺炎開始緩和，隨著康文署的放寬社交條例準則後，一眾歌手輪住宣布開演唱會。先有張敬軒繼續舉辦餘下的演唱會場次，之後有關心妍、衛蘭、鄭欣宜、馮允謙及MIRROR陸續在紅館開騷，香港樂壇再次百花齊放。

近日再有新演唱會消息流出，有指謝安琪與方皓玟將於8月假亞洲國際博覽館一同合作舉辦兩場演唱會，兩位唱得之人首次聯手演出，難怪樂迷和網民期待萬分。

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謝安琪方皓玟合作開騷

雖然謝安琪與方皓玟在音樂上首合作開騷，但其實二人早於2009年一同合拍過電影《死神傻了》。

事源日前兩女互post對方作品的歌詞「洩漏」風聲，謝安琪上載方皓玟的《假使世界原來不像你預期》歌詞，而方皓玟則上載謝安琪的《3/8》歌詞回敬，似乎預告將有合作演出，網民紛紛在她們的社交平台留言問二人是否有合作。

據知，演唱會以港人堅毅精神為題，為發放更多正能量，特意在場館外舉辦具有香港本地特色的市集，讓本地設計師、藝術家能集合他們的手作、設計及展覽，宣揚音樂、文化與藝術精神，有指是次製作費逾千萬元。兩大樂壇唱將合作，估計將掀起搶飛潮。

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