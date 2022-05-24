【尋人記II】伍詠薇成方東昇粉絲撐年底奪獎　30年前N無人士杯麵男孩再現身

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，在上周播出「元祖級投訴王」安仔的故事引起迴響。

隨著安仔親友及精神科專科醫生陸續在節目登場，加上安仔主動分享被欺凌經歷，網民及觀眾大呼感動，又感激攝製隊的用心。

在本周四（5月26日）播出的最新一集中，將播出團隊尋找30年前終日流連街頭的「杯麵男孩」。

【尋人記II】投訴王安仔被父親稱為鬼見愁 安仔細說愛投訴原因

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尋找杯麵男孩

《尋人記II》第3集「吃杯麵的男孩」，會以故事主角的真實經歷，探討「你的童年如何，你的命運也必如何？」

昔日「冇人理、冇人教、冇人陪、冇飯開」的N無男孩，經過三十年歲月洗禮，人生大不同？昔日成年人對孩子說的一句話，影響有多深遠？

攝製隊眾裏尋他、出盡法寶，包括反覆睇舊片搜尋真實姓名，聯絡學校舊生，穿梭社交平台，之後再落區地氈式搜索，奇蹟地於落區當日即順利找到志文，更刷新尋人紀錄！當中的過程曲折離奇，過癮回味！

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伍詠薇成節目粉絲

而節目也有一位「星級粉絲」，伍詠薇十分欣賞《尋人記II》的頭炮故事，並在Facebokok留言大讚：「今日（上周五）呢一集，仲請埋醫生去同受訪者傾偈溝通，了解佢嘅情況，非常感動。認真嘅製作。方東昇，你好嘢，我已經成為你粉絲。」

伍姑娘除了用大量「讚好」符號表達欣賞之情，更在hashtag寫上「年底一定攞到節目獎項」！

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