【公關災難】法律學者解構「天線得得B」跌爛事件　陸偉雄：被誤導作出賠償可索回

▲ 陸偉雄大律師回應事件。

旺角朗豪坊玩具店KKplus男童挨跌1.8米高「天線得得B」公仔一事，隨着事發一刻CCTV片段曝光後，引發網絡熱議，網傳男童母親發文指「員工第一句就話我個仔踢個公仔」，她與丈夫即時賠償逾3萬元了事，但後來CCTV片段證實男童非踢跌公仔，只是挨到公仔，究竟家長是否有責任賠償？

對此陸偉雄大律師接受TOPick記者訪問時指，雙方均有責任：

個人認為店員指幼童是踢倒公仔屬於蓄意破壞，但CCTV畫面出來後，是小朋友不覺意挨到公仔，屬於不小心，而家長在於不知情情況下，被誤導作出賠償，如果家長要追討番賠償，可向小額錢債處追討。而店方亦都需要去保護及鞏固展品，也要證明展品的價值。

陸偉雄大律師又表示，10歲以下小童一概不需要付刑事責任，如涉事小童就就算蓄意破壞都好，因為他們沒有告人或成為被告的能力，未到民事索償的法定年齡，店方只能控告家長疏忽照顧。

最新影片推介：

法律博士黃虹銘:共分責任原則

而事件亦引發很多法律學者發文，當中屯門區區議員及法律博士黃虹銘就以「法律小常識—天線得得B奇案」發文指事件衍生一個很重要的法律問題：假設商店的立場為父母未有加以看管小童，商店因而循「家長疏忽看管小童」方向向小童的父母進行民事索償，那小童的父母需要賠償嗎？

「共分責任(contributory negligence)」原則：

根據網上片段，當時商店非常繁忙，人流眾多， 行走空間非常有限。同時，商店明顯沒有妥當地展出「天線得得B」，例如加設圍欄。

因此，在責任方面，即使退一萬步假設父母有疏忽看管責任，但商店亦需要分擔非常大部份的責任。商店能夠獲得的賠償亦會因其「共分責任」需要扣減。在Ho Wing Cheung v Liu Siu Fung (CACV 96/1979)一案中，香港法庭在審理一宗交通意外導致乘客受傷的民事索償案件時，便曾清楚解釋「共分責任」的原則：** 即使傷者是因司機失誤而遭受傷害，但是，假如傷者亦同時因沒有佩戴安全帶而導致受傷或傷勢加劇，則需要負上部份(15-25%)的疏忽責任，其獲判賠償亦會按比例扣減。

而從片段所見，似乎商店需要負上超過75%責任。其能夠獲得的賠償亦會因此按比例扣減70%。

陳柏豪律師:轉承責任

而陳柏豪律師事務所在其Facebook專頁「CPH Legal意外索償刑事律師」發文指出「兒童疏忽，父母是否需要負上民事責任？」他指法庭在Chan Wai Nga v Tam Chi Wai案裁定，父母不對子女行為有轉承責任 (vicarious liability） ，即使子女行為疏忽而對他人造成損失，父母不一定要負責任，除非父母在管束子女本身有疏忽。父母是否疏忽？法律原則是父母在考慮到子女本身「搗蛋」(meddle) 的傾向，未有對子女的活動可預見產生的危險，採取合理程度的監管及控制，就屬於疏忽了。

在這個網絡熱話而言，網絡流傳的影片顯示，兒童只是背部輕輕觸碰擺設，擺設隨即失平衡倒下。如果確是這樣的話，兒童本身未必疏忽，亦沒有在「搗蛋」，可能只是店家未有妥善固定擺設。這樣的話，兒童及父母都沒有民事責任，無需賠償。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，六壬法科玄術師傅司徒法基也在KK Plus的聲明下方留言「湊熱鬧」，直言公司可以有更好的處理手法，但現時已演變成公關災難：

其實呢, 咁大間公司就咪咁小家, 無錯打爛嘢要賠, 係要負責, 家長無睇實都係有責任, 但有啲嘢唔好攞到盡, 唔好話有個「電視框」就皇恩浩蕩, 無錯你係賺咗小小錢, 但可能你一分鐘股票都跌咗啦, 做生意公關好緊要, 學黃子華講無公關食得C架嘞。而家你咁出張咁通告, 就真係關公災難，申請核爆嘞，其實你一開始用象徵式賠償再問候番個小朋友有無事, 大家處理好件事, 唔係起晒「槓」咁處理, 已經贏晒口啤話你咁大公司相當大方, 贏晒人心! 反而令人想幫襯啦. 一念天堂一念地獄呀！

他又指「好彩無傷到個細路」留言獲逾3000個網友讚好。

而網絡紅人大J在網上發文指，覺得責任係8比2，8成責任在於店方，2成責任在於父母，因為展品屬於易爛又「名貴」，不應隨便放在路中心，而父母也不應該給小朋友太自由奔放，小朋友打爛嘢理應要賠錢，但建議賠償來貨價，大家打個和。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳