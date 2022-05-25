【IB考試】家長憂子女讀IB移民外國難適應　專家教路從3方面考量︰需留意語文科

▲ IB學生移民外國是否適應？IB專家教從3方面考量。（黃建輝攝）

近兩年香港掀起了一股師生移民潮，當中IB尤其首當其衝，有學校一連有幾十位學生移民外國。 不少香港家長都心大心細，不知道小朋友能否適應外國IB課程呢？對本地學校當然大受打擊，但是筆者教育中心HKExcel雖然都有部分學生移民外國，但是仍然和我們有聯繫和定期補習，所以筆者能夠窺個究竟移民IB學生是否能夠適應。

1. IB學制國際化 語文科需要留意

IB不像DSE學制，DSE為本地學制，移民外國就沒有了DSE，銜接方面絕對會有難度。IB學制因為是全球的學制都是一樣的，例如數學不會因為你身在美國就會比香港簡單許多，大家的考試卷都是一樣，學得內容也是同步的。不過IB是雙語言制度，一般香港國際學生的第一語言是英文，而第二語言就是中文。這個去了外國可能要慎選學校，例如英國高中都只有幾間提供中文，學生有可能要選其他語言科目。

最新影片︰

2. 外國老師進度較慢

另外值得一提的是，筆者有些聖保羅男女，DBS的學生去了英國高中讀IB後，發現老師教課程的速度慢，甚至很多時候是考試前馬虎了事，速速略述就已經完了一堂。所以很多外國的香港IB學生都會著我們定期補習，例如周末時間，或term break都會找我們自修學定考試內容。始終IB都是計算預計分的，比其他同學早起步一定有優勢。

3. 華人會否被人歧視

有IB制度的學校通常都比較國際化，學生來自不同國家。外國歧視華人就應該說不上，但是新移民的IB學生融入朋友圈可能需要些時間。有玩運動的學生會比較吃香些，例如在英國，同學懂得玩足球、英式欖球等，都會較容易認識朋友和受到尊重。因為外國學生不太推崇書呆子文化，能文能武就最好了。

當然除了以上考量，家長都要準備好稅務問題、簽證和財務狀況。始終去外國讀書的費用都比在香港高出至少2至3倍，是一個重大的決定。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD