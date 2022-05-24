【端午節】港男呻媽媽外婆端午狂包糭堆積如山　過來人心聲：有媽媽糉食要珍惜

▲ 有媽媽糉食，是一種福氣。

端午節前夕，不少家庭都會包自家糭。不過有網民就大呻媽媽和外婆每年都會瘋狂包糭，每逢端午前後，家中就會見到一座糭山。雖然今年媽媽有傷只能買糭，但買回來的糭「堆堆吓又有返座山出嚟」。這名網民大感崩潰，「一日兩餐都唔係辦法」。然而帖文卻引起一眾網民對媽媽糉的思念。對於樓主有幸食到自家製糭，不少人都留言表示羨慕。有過來人則感慨，「以前都會抱怨老媽過時過節整的應節食品太多，今年開始想再食她老人家親手整的糉已沒有可能，我情願可以食足一個月」。

網民在香港討論區發文表示，「阿婆同阿媽每年都會包糭，今年因為阿媽整親手阿婆一個人又整唔到咁多隻糭，所以佢地終於放棄咗親手整」。他指，「開頭有少少開心諗住終於唔使喺屋企見到糭山，點知原來係我太年輕，就算佢哋唔整都要買一大堆返嚟，仲要而家已經有座山喺度。」

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而媽媽買回家的糭有不同口味和品牌。對於可以吃到不同種類的糭，樓主也感到開心，「起碼唔係食嚟食去都係同一隻味」。不過樓主仍抱怨，「仍然要一日兩餐都唔係辦法，咁搞法做幾多健身都冇用。」樓主表示，每年家中有人包糭，並非壞事，「但係都唔使年年可以食足一個月掛」。

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不少網民就對樓主表示羨慕，有人留言表示，「你唔食我食」；「有自家制糉別，真好！」也有人勸樓主，「珍惜長輩親手整嘅過節食品，係有份心意喺度，唔係個個咁有福氣食到。」；「樓主, 你真係身在福中不知福, 自從啲老人家走晒之後, 我而家想食返自家製嘅家鄉糭都冇得食嘞。」；「有得你食母親包的糉係一種幸福來的,到你母親唔再包甚至不在了時,你才會知道失去了再找不回那種滋味珍惜眼前人呀」。

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責任編輯：王明芳