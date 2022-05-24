【612基金】被指未註冊陳日君何韻詩等6人否認控罪　辯方將爭議基金是否屬社團

▲ 612基金被票控沒有申請社團註冊。許寶強（左二） 陳日君、吳靄儀、何韻詩進入法庭情況。 （梁偉榮攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同秘書長共6人涉未有為「612人道支援基金」註冊，違反《社團條例》。案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂，6人否認控罪，案件押後至9月開審，辯方表明爭議基金是否屬社團。

涉案6名被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

根據上述條例，任何本地社團均需於成立後1個月內，以指明的表格向社團事務主任申請註冊或豁免註冊。

6名被告今全部否認控罪，控方指共有17名控方證人，有關基金於遊行時擺街站的8小時錄像，以及共10個文件夾的文件。辯方資深大律師彭耀鴻於庭上坦言，他並非要教控方做事，但強調本案控罪的最高刑罰僅罰款1萬元，質疑控方準備大量證據，耗費法庭大量時間，做法不合比例，「有少少過份」。

彭續指，本案只有少量事實爭議，包括其中5名被告被指為幹事，但事實上各人是信託人。至於法律爭議，則是關於「612人道支援基金」是否屬於社團。

裁判官將案件排期於9月19至23日進行審訊，並押後至8月9日作審前覆核。

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記者：楊詠渝