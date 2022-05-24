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【視后辭演】女神Ali親解辭演新劇原因　李佳芯坦承：情緒和狀態容易有毛病

娛樂 12:21 2022/05/24

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李佳芯親自解釋辭演新劇原因。

李佳芯（Ali）去年成功憑《智能愛人》裡「阿寶」一角成功翻身，獲TVB「解凍」的她改簽包薪合約，工作更接不停。原本Ali在下月與張振朗在新劇《靈戲逼人》合理，共譜人鬼戀。可是，近日Ali以健康為由辭演《靈戲逼人》，女鬼一角改由龔嘉欣頂替。

Ali日前接受TVB娛樂新聞台訪問，坦承拍劇壓力大影響情緒兼身體。曾於2017年進行切除的她，不想為事業賠上健康：「希望可以取回一個平衡。」

【靈戲逼人】李佳芯解凍後被盡用　傳Ali抱恙辭演《靈戲逼人》由龔嘉欣頂上

李佳芯接受TVB娛樂新聞台訪問。

身體易出毛病

日前Ali接受TVB娛樂台訪問，親身剖白辭演《靈戲逼人》原因，「始終之前身體都有前科。每一次開完一套劇，我都給自己好大壓力，是真的。所以無論情緒、狀態、身體都很容易有毛病。」

Ali直言想挑戰今次的角色，可惜擔心身體負擔不來，「因為隨時影響拍攝和進度，難以要人家經常遷就你。所以都跟公司商量過，怕自己負擔不到，知道公司一直給予我不少機會，只交代完自己的狀況，其他交由公司處理。」

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曾入院做手術

Ali直言很想挑戰演「女鬼」一角：「起初接到劇本都覺得好得意，會心想『咦？真係未試過演女鬼！』，經常演人的角色，之前演完機械人，如果可以有另類的嘅角色，都會想試，可惜但沒辦法吧。」

於2017年，Ali進行身體檢查後發現卵巢長有約10cm的腫瘤，其後入院進行切除手術。

Ali受訪時表示一直有看中醫調理身體，以及進行針灸治療：「中醫叫我首先別要捱夜，但做我們這行很難避免，最重要是平衡吧，我不介意捱夜，希望飲食和情緒方面控制得好一點。」

李佳芯跟黃霆鋒拍攝綜藝節目《夢中·情·人》。

領悟人生意義

不過捱夜拍劇，確實會捱壞身體，她說：「某些劇組真的要24小時連踩兩、三個月，這麼吃力的時候，我擔心身體負擔不到，我想取一個平衡吧，工作好重要，但沒有健康甚麼也做不到！」

其實在兩年前，Ali接受TOPick專訪時直言經過卵巢囊腫手術一事，令其有很大領悟：「很多時候，沒事沒幹便不會覺得跟自己有關，雖然每天的新聞都會有意外、死亡的報道，但會覺得距離自己很遠，當身邊的人或自己身體出現狀況時，才發現有時有些事『話嚟就嚟』。」

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新劇演單親媽媽

在2019年，Ali因為於社交網發表政治言論而遭TVB「雪藏」，原本有份擔正的劇集也遭換角，事業陷入低潮。

惟去年獲解凍後的Ali工作沒停過，劇集、廣告、綜藝節目忙個不停，於新劇《有種好男人》飾演單親媽媽，跟20多歲的吳偉豪扮演母子。

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【女神Ali】 再演「非人類」角色扮美豔女鬼　李佳芯解凍後工作接不停包辦劇集綜藝

工作檔期密

另外，Ali再度化身智能人阿寶，為TVB收費平台擔任代言人及拍攝平面廣告，更夥拍黃霆鋒主持原創綜藝節目《夢中·情·人》。

同時，Ali更亮相黎諾懿任監製的綜藝節目《仨心友行3》，女神Ali被用到盡，難怪要辭演新劇休息一下。

撰文 : TOPick柴犬出動

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