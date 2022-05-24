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【回歸25周年】廉署7月舉辦開放日　市民可參觀槍械設備、列隊認人室等【附詳情】

社會 11:40 2022/05/24

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廉政公署將於7月的3個周末，向公眾開放廉署大樓內多項設施。（資料圖片）

今年為香港回歸25周年，行政長官林鄭月娥今早（24日）表示，將重啟一系列慶祝活動。廉政公署公布，將於7月的3個周末，向公眾開放廉署大樓內多項設施。市民即日起至6月6日，可到網站申領入場券。

廉署表示，市民將獲安排以導賞形式參觀多項廉署設施，包括廉署展覽廳、錄影會面室、列隊認人室、扣留中心、槍械設備及互動遊戲區等，可親身了解香港反貪歷史及廉署最新工作。2022年廉署開放日詳情如下：

  • 地點：北角渣華道303號廉署大樓
  • 開放日期：7月9及10日、7月17日、7月30及31日
  • 開放時間：上午9至下午6時（逢周六）；上午9時至下午5時（逢周日）
  • 導賞團時長：每場約1小時45分鐘
  • 報名方法：公眾由即日起至6月6日可透過廉署網站申領入場券。每位市民最多可申請4張指定入場時間的入場券；若申請數目超過限額，將採用電腦抽籤派發

廉署表示，將於6月下旬，透過電郵通知各申請人及發送電子入場劵。未能成功申請者亦會接獲通知。更多有關開放日的詳情，公眾如欲查詢開放日詳情，可瀏覽廉署開放日專題網站 或於星期一至五辦公時間致電6998 4617。

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責任編輯：黃悅晴

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