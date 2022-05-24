【婚後事】Yoyo陳自瑤入行22年首當女一　由宅男女神到專演壞女人再轉成實力派

▲ 陳自瑤入行做女一之路不容易！

陳自瑤（Yoyo）在新劇《婚後事》首嘗女一滋味，更與羅子溢繼《缺宅男女》後相隔12年後再合作，二人飾演兩公婆，相信他們必定擦出不少火花。

日前Yoyo拍攝一場吊帶裙在家中跳舞騷誘人舞姿的場面，而她為這場戲，更特意去學跳舞，拍攝前更不敢吃早餐以免凸出肚腩仔，果然夠敬業。

最新影片推介：余德丞專訪

【婚後事】陳自瑤首當女一與羅子溢演失婚夫婦 Yoyo第一天開工：新挑戰

情緒突然「跳掣」

不過作為女主角的Yoyo壓力不少，據知劇集已拍攝一個多月，Yoyo需應付大量感情戲、嗌交和情緒崩潰場面，加上對白很多，故她經常在拍攝現場大叫搵「老公」，特別是其拍攝感情戲的特寫鏡頭，要靠羅子溢的眼神、聲音助她入戲。

雖然Yoyo承認角色有很大發揮空間，絕對是對其一個挑戰，不過她亦透露拍攝期間情緒會突然「跳掣」。她指會整個人有點失調，食不安、瞓不好，會忟憎自己做得不夠好，收工回家後更會想喊，故Yoyo指要靠頌缽療法調和身心靈，有時間就上健身舞蹈班減壓，足見壓力不少。

▲ 陳自瑤（Yoyo）在新劇《婚後事》首嘗女一。

初演壞女人為主

其實Yoyo入行22年，於2004年加入TVB，當年她憑樣甜美樣子在《赤沙印記＠四葉草.2》演「葉茵」一角而為人熟悉成宅男女神。

及後，她大多演配角為主，更在很多劇集不時演小三、二奶、奸妃等而被外界定型，包括《女人最痛》、《天命》、《宮心計》等。

難怪她曾經在《東張西望》訪問中，談及自己過去的演藝生涯時，因為成為御用奸妃而忍不住落淚：「難道我個樣真係咁似奸妃？」更表示很多觀眾及不認識她的監製對她有誤解，並強調這不是現實中的她。

人生首個獎項

但憑着其努力，她在劇集《那些我愛過的人》、《寶寶大過天》 、《把關者們》的表現亮眼。

其中在《寶寶大過天》演岑麗香表姐「葉帆」演活了一位有心靈創傷的媽媽，由飽受童年陰影之苦到經歷流產之痛都演得十分出色，每場喊戲都觸動人心，終她憑此劇首奪人生第一個演藝獎，於《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項。

除劇集外，Yoyo亦不斷挑戰自己，參加綜藝節目《好聲好戲》及《識貨》同樣奪得冠軍，不論演技和主持都一樣掂！

當中在《好聲好戲》中她聲演《溏心風暴之家好月圓》米雪贏盡掌聲，阿姐汪明荃當時更對Yoyo讚不絕口更表示Yoyo有很多發揮空間，TVB應該給她開一部戲，最後經過一輪比賽後，Yoyo奪得傑出聲演總冠軍。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

首當女一 發展網上平台

而她的努力亦被人賞識，於新劇《婚後事》擔正做女一，不少網友指她實力根本毋容置疑，大讚其努力的成果終得到回報，替她感開心。

另外，近年Yoyo更開始拍YouTube影片，不但拍攝自己的生活點滴，又會接受不同挑戰，如當洗頭妹、賣菜姐姐及拍攝助手等，望大家可看到其真實一面。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6