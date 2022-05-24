【日日媽媽聲】周汶錡要兒子學行戴頭盔　老公鬧爆：唔撞吓唔知咩係痛

▲ 周汶錡為兒子戴頭盔學行被老公鬧爆。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的TVB節目《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（5月23日）播出的第4集，請來周汶錡（Kathy）、麥秋成及鄭衍峰擔任嘉賓。

與法籍老公育有兩子的Kathy分享中外育兒大法，自認傳統的Kathy原來是緊張大師，自爆曾在仔仔學行路時為他戴上頭盔，令老公也看不過眼，Kathy說：「老公即時拎走個頭盔唔畀再戴，佢話如果你唔畀佢撞吓，（佢）就唔知咩係痛，之後我就叮一聲醒咗！」

Kathy透露兩子性格大不同，大仔像她一樣比較保守，細仔則遺傳了老公法國人的浪漫基因，她說：「細仔好熱情，係人都錫，每晚要錫一啖嘴仔先瞓覺，真係好sweet，我有時會驚佢大個咁樣識女朋友唔得㗎喎！」

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鄭衍峰自責無照顧病母

另一嘉賓鄭衍峰，則與身在加拿大的媽媽隔空對話。入行差不多6年的衍峰，透露入行初期並不如意，因而積壓不少壓力，並於加拿大探望父母期間情緒大爆發。

他說：「嗰次因為工作問題同爹哋媽咪有啲拗撬，之後我發好大脾氣同掟嘢，仲崩潰到喊咗出嚟。」鄭媽媽傾聽兒子訴說往事時，忍不住眼泛淚光，衍峰亦趁機就相關事件向家人道歉，場面感人。

衍峰又提及鄭媽媽於2020年曾接受頭部手術，當時衍峰已即時請假回加拿大陪媽咪，但衍峰依然自責自己做得不夠好，他說：「我見到媽咪醒番冇事先返香港，但照顧唔到佢成個康復期，作為獨子我覺得自己可以做更多嘢，嗰刻應該要陪媽咪多啲。」

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麥秋成暗示追仔

至於另一嘉賓、新手爸爸麥秋成，則按製作組安排體驗「陣痛」酷刑，痛到七情上面的秋成。

但他竟不忘以愛的宣言向太太湯怡暗示想追多個小朋友，麥秋成說：「老婆你生第二胎時，我覺得要陪你多啲，因為真係好辛苦！」