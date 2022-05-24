【靚太廚房】酸甜開胃小食柚子蜜單骨雞翼 簡單6步煮出香脆可口家常菜
休閒消費 13:30 2022/05/24
天氣炎熱，用酸酸甜甜的柚子蜜製作菜式，的確開胃。80後幼稚園老師Michelle近日在戀上味覺Facebook專頁分享自製柚子蜜雞翼食譜，做法簡單，新手的你不妨試試!
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材料
|單骨雞翼
|1磅
|蔥花
|少許
醃料
|豉油
|一湯匙
|紹興酒
|一湯匙
|麻油
|一茶匙
|胡椒粉
|少許
醬汁
|柚子蜜
|20克
|芝麻
|少許
做法
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1. 雞翼洗淨後，抹乾。用醃料醃雞翼最少兩小時或過夜。
2. 用廚紙抹乾醃料。
3. 保鮮袋放入三湯匙麵粉，並將雞翼放入袋中滾動至沾滿麵粉。
4. 中火燒熱油鍋，用半煎炸方法將雞翼每面各煎一分鐘，盛起備用。
5. 燒熱鑊後，將雞翼回鍋加入柚子醬汁後關火，快手炒勻。
6. 最後灑上芝麻及蔥花，炒勻即可。
小貼士
可於大型超市購買獨立包裝柚子蜜, 更方便使用。
以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。
資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube
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責任編緝：張懿慧