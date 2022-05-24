【燒烤食物】常見港式燒烤食物高油易飽濟　營養師列熱量紅綠燈避高卡陷阱

▲ 常見港式燒烤食物高油易飽濟，營養師列熱量紅綠燈避高卡陷阱。

隨著社交距離措施放寬，不少市民都約上朋友到沙灘燒烤場，或在家中露台BBQ聚會。不過，在食物選擇上，一些看似健康不肥膩食材往往不宜多吃。註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁發文，總結常見港式燒烤食物的熱量陷阱，避免將高熱量食材作為主要食物。

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燒烤小貼士

進食先後次序：綠燈區 > 黃燈區 > 紅燈區

避免加太多蜜糖。因每塗一次，都等於將約20至30卡路里熱量加入食物中。可選用噴霧式蜜糖，減低蜜糖使用量。

可用錫紙包裹肉類，放在火堆旁邊烹調，減低治癌物質多環芳烴（PAHs)生成。

若場地容許，盡量自攜己醃製肉類。自製食材易控制油分及鈉質攝取。

搭配無糖飲品。啤酒高卡，最多喝一至兩罐，不要過量。

餐後食用一份高維他命C水果，幫助消化油分及減少飽濟感覺，例如奇異果。

另外，不少人BBQ時都會出現「眼闊肚窄」情況。Jim Lau解釋其中一原因是燒烤需較長食物等候時間，進食速度較慢，能令腸胃有足夠時間與大腦溝通，更快產生「開心」、「 滿足」 感覺；滿足後自然不會再過量進食。

內容獲「註冊營養師Jim Lau」授權轉載。

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責任編輯：張沛