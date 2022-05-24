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【反恐演習】跨部門反恐演習　提升處理反恐情報及危害物質事故能力

社會 12:25 2022/05/24

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海關及消防處舉行聯合反恐演習。（新聞處提供）

海關和消防處表示，昨日（23日）下午在香園圍邊境管制站海關入境私家車檢查大樓聯合進行反恐演習，提升前線人員處理反恐情報和危害物質事故的能力，並加強兩個部門應對緊急事件的協作和溝通。

是次演習代號「護城」，有近一百名消防處、海關和警務處人員參與。演習模擬海關人員在入境私家車檢查大樓進行清關時，發現一輛跨境私家車的司機懷疑與恐怖活動有關，並從車內搜出懷疑危害物質。

海關人員為免危害物質洩漏，即時啓動緊急應變計劃，並通報消防處，亦將懷疑與恐怖主義有關的線索通報跨部門反恐專責組跟進。消防處人員接報後迅速到場處理，並調派危害物質專隊處理有關危害物質及進行洗消程序。

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實習記者：王小小

 

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