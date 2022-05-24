【酒店美食】東涌世茂喜來登香檳假日早午餐　歎時令海鮮配無限暢飲【內附連結】

▲ 香港東涌世茂喜來登酒店海岸扒房最新推出香檳假日早午餐。(酒店提供)

勞碌工作一周後，最好以美酒佳餚開展美好的周末。香港東涌世茂喜來登酒店的海岸扒房，因着新任主廚 Martin Carrasco 到來，決意帶大家來一趟歐洲夏日之旅，推出全新周末早午餐，使用新鮮時令食材重塑地中海風味，加上扒房的優美環境，讓大家猶如在海邊陽光下優閒地休憩。

當中包括無限量供應的新鮮法國芬迪奇生蠔、挪威雪蟹、原隻波士頓龍蝦及布列塔尼藍青口等等，可以大快朵頤。而主廚 Martin 推介一系列西班牙北部加泰隆尼亞的家鄉開胃菜及下酒小食 Antipasti 及 Pinchos，以揭開早午餐的序幕。

▲ Pinchos是巴斯克的特色菜，以小串穿著各種菜式，讓大家在吃主菜前開開胃。(酒店提供)

Pinchos是巴斯克的特色菜，以小串穿著各種菜式，讓大家在吃主菜前開開胃。這些菜式包括伊比利亞火腿炸丸子、烤八爪魚配以蒜泥蛋黃醬、西班牙蛋餅、鵪鶉蛋和蘋果酒烤辣肉腸。

芝士狂熱更不能錯過豐富的歐洲芝士選項，包括康堤芝士、西班牙松露羊奶芝士、史帝爾頓芝士、 金文畢芝士及莫爾比耶芝士，當然不少得煙三文魚忌廉芝士一口小食。

▲ 無限量芝士、凍肉供應，配杯香檳最正。(酒店提供)

主菜包括加泰隆尼亞的傳統美食， A la Llauna鱈魚扒、美國和牛封門柳（黑標）、Kurobuta豬扒或素食選擇油封朝鮮薊配烤蔬菜，與友人分享或個人獨享，也是不錯的選擇。

豐盛的一餐當然要以甜點作結，西班牙油條、自家製日本芝士蛋糕或新鮮果盤都是完美的甜蜜精選。

假日早午餐包2小時無限暢飲紅白餐酒、生啤、汽水、果汁。

成人：$888元位、 小童：$528位

可升級2小時無限暢飲香檳套餐(包括Veuve Clicquot Ponsardin香檳、Twinwoods Estate白酒、Chardonnay白酒及Cabernet Sauvignon紅酒)：$298位，設加一服務費。

預訂請按此連結或致電 22535 0025

記者：郭秀芳