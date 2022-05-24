【最後告別】21歲YouTuber患末期卵巢癌　臥床憔悴拍最後影片：恐剩1周可活

▲ 21歲YouTuber患末期卵巢癌，臥床憔悴拍最後影片向觀眾道別。

韓國一位YouTuber「꾸밍」在2020年患上末期卵巢癌，2年來一直在頻道上分享抗癌歷程，不少網民都紛紛為她打氣。不過，近日她上載影片，面容憔悴地表示自己恐剩下1周至1個月的生命，希望以影片向觀眾作最後告別。

現年21歲的「꾸밍」原本是一名平凡的上班族，不時會在社交平台分享日常生活、美妝等興趣。2020年，她發現小腹異常隆起，同時出現咳嗽、腰痛的症狀，因此趕到醫院檢查，未料竟被告知患上末期小細胞卵巢癌。

醫生指出，由於她體內腫瘤達到15厘米，基本上已經無法治療，只能吃止痛葯緩解痛楚，即使進行化療也只能延長半年至1年的壽命。不過她未有放棄，仍樂觀面對病情，並建立YouTube頻道，記錄生活點滴，分享化妝、美食等內容，以及自己的抗癌歷程，吸引近2萬人訂閱。

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然而，上周三（18日），她在YouTube頻道發佈1則名為「我生命中的最後紀錄」影片，短短4分半的影片中可見，她因接受治療剃成光頭，臥床憔悴地向觀眾道別，她指最近1周病情急轉直下，恐怕只剩下1周至1個月的壽命，她不忘感謝觀眾留言支持，亦因為YouTube頻道的收入，讓她能夠買好吃的食物慰勞自己，

這些都讓我感到很幸福，非常感謝大家，讓我覺得透過YouTube分享最後的抗癌生活是對的。

最後她更向鏡頭面前說道，「大家再見，下輩子一定要見面」，讓一眾網民相當心酸。

卵巢癌六大隱藏病徵

卵巢癌是女性常見癌症之一，本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

持續及日益嚴重的胃痛、消化不良

腹部不適、肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

她指出，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方秀儀表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然卵巢癌成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

比一般女性較遲停經

從未生育

家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）

體重超標，食用過多脂肪

有自然流產或不孕現象

曾罹患乳癌

停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

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責任編輯：羅嘉欣