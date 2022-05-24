【靚太安樂窩】夫婦鍾情用色活潑公寓式風格　兩招解決鑽石型廳＋三角型廚房

▲ 一對年輕夫婦居住於維港灣786呎單位。

鑽石型大廳的確「難搞」，角位帶來的不適感及空間感，又可以如何解決？「stay living」的設計師Lawrence分享了位於維港灣786呎的單位，迎合屋主的要求，把單位打造成活潑風法國式公寓風格，讓單位帶有「Young」的感覺。

設計師Lawrence指單位為一對年輕夫婦居住，並希望單位能用色活潑卻不想太過繽紛，能夠接受大膽一點的設計，讓Lawrence自由發揮，解決鑽石型大廳及三角型的廚房的問題，令整個單位的空間感提升。

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廚房方面，三角型的廚房讓人容易感到壓迫，Lawrence決定把原有的廚房改成開於式，廚櫃面板改用淺藍拼淡灰，中間還設有一組半腰的水磨石吧枱。不僅可以作儲物用途，更可以讓廚房與飯廳看起來更連貫。

讓客人處身咖啡廳的錯覺，營造出開闊自然的氛圍。

吧枱的另一邊為飯枱，由於飯枱背後的牆身比較突出，Lawrence便把這道牆壁以黑鋼條子點綴，拉長整個飯廳的比例之餘，又不會有太過眼花撩亂的感覺。黑鋼條子更一直延伸到客廳位置，令視覺上的空間感增加。由於廚房及客廳都是開放式設計，不希臘有硬性分區的感覺，Lawrence選用地磚作分區，客廳為木紋磚，廚房則是水磨石紋地磚。

為免單位顏色過於統一，藍白色亦不夠活潑，Lawrence特意設計一幅粉紅色的乳膠漆牆，令整個感覺跳脫一點，「不會一遍素色的感覺」，變成另一種特色。

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Lawrence指整個單位最致命為鑽石型大廳的設計，Lawrence把大廳兀突的三角形位置加設一個隱藏儲物櫃及玻璃酒櫃，適合喜歡聖誕樹的女户主，把電視機升起後，就可以把聖誕樹置放於隱藏儲物櫃中，喜歡品酒的他們亦有玻璃酒櫃儲酒。

中間的走道入口以弧形所為修飾，以減低鑽石型大廳的角位帶來的不適感。

主人房方面，户主不想房間太鮮色，反而希望是素雅一點。故此，Lawrence在主人房挑選了一幅水泥紋的牆紙，加上一塊紋路粗獷的胡桃原木，配搭出大自然元素，「作為整間屋設計上的突破點」。主人房的廁所以半開放式設計，U形玻璃如同酒店廁所，Lawrence選用麻石和湖水藍作主調，湊拼出清新自然的感覺。

女户主比較多衣物，所以旁邊原有的小房打通及合併，作為書房加衣櫃間，以簡潔乾淨的白色為主。

客房方面，由於戶主經常會請朋友到家裡，所以在走道的位置加置一道木條子隱藏門作隔音用途。為免走廊位置變暗，Lawrence把客房改以玻璃雙趟門設計，上半清玻璃拼下半長虹玻璃，把自然光引入到走廊內。客房以中性自然的感覺為主，單人床以胡桃木條子作為特色，以配搭大廳的條子牆及走廊條子隱藏門。書枱選用一張胡桃木色原木大枱，實用之餘帶點型格。

解決鑽石形廳視覺貼士：

由於鑽石形廳給予人壓迫的感覺，Lawrence指大家可以利用弧形做模糊分隔線，令視線變得更大一點，應好好利用鑽石形廳的優點，透個設計把放整個感覺變得更加舒適。

工程詳情：

設計及裝修公司：Stay Living，設計師：Lawrence

裝修時間：5個月

總裝修設計費用約90萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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記者：蕭雅文