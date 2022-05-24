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【打擊罪行】海關破46宗另類吸煙產品案件　市值逾千萬元

社會 12:36 2022/05/24

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海關檢獲懷疑另類吸煙產品市值逾千萬元。(黃傑偉攝)

海關今日（24）表示，禁止進口及售賣電子煙及加熱煙的法例上月底起生效後，在香港國際機場、深圳灣管制站及港珠澳大橋管制站，共破獲46宗懷疑走私另類吸煙產品案件，檢獲36萬件懷疑另類吸煙產品市值約一千萬，行動中並拘捕一名由陸路入境報稱司機男子。

香港海關機場科空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧指，經貨運及郵包走私有10宗，共檢獲約35萬件懷疑走私另類吸煙產品，總值約一千萬，10宗案件於修訂條例後破獲現今沒有發現上升趨勢，顯示海關針對打擊行動收到預期效果。另外78%經旅客渠道入境，檢獲約7,000件產品，總值約4萬元，當中經機場及陸路口岸各佔50%。由於海關宣傳足夠，令大部份違例攜帶另類吸煙產品旅客，均主動向海關申報，涉及數量亦較少，攜帶目的均為自用，暫時未有發現有明顯走私意圖。

海關稱會繼續密切注意情況，聯同衛生署執法及宣傳吸煙產品，包括電子煙加熱煙產品、草本煙及相關器具、配件及零件，違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。進口包括包裹及貨物形式及個人攜帶入境，無論數量多少及是否自用均禁止。市民可致電海關熱線25456182或專用電郵舉報。亦可聯絡衛生署熱線29618823。

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記者：黃傑偉

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