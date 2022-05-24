【生命鬥士】換肝後逾1年凝血指數高入NICU　信信忍耐被固定慎防撞到流血不止

▲ 2歲信信換肝後逾1年，凝血指數高需入NICU。

2歲信信換肝後1年多，早前發現血管過窄阻塞，需緊急做手術，凝血指數持續異常，是肝臟發出的警報信號。昨日信信抽血時發現凝血指數極高，出院不夠一星期要入NICU觀察，媽媽心痛兒子要留院轉藥捱針，期盼信信健健康康好起來。

如情況惡化或數年後再換肝

信信於25周早產出世，出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，換肝前後經歷過大大小小手術，去年12月出院回家去。信信換肝至今已1年多了，5月初覆診時，不幸發現血管過窄阻塞，需緊急做手術，如情況未見好轉，有機會出現吐血、腸脹等，數年後要再換肝。

信信媽媽在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新兒子的消息，今日（24日）帖文指出信信昨日抽血指數出問題，凝血指數高到得人驚去到8.5，據悉正常指數是介乎1.1至1.3，指數太高增加出血風險，所以信信出院不夠一星期，又要再返入去NICU（新生兒深切治療部）觀察。

▲ 為免不小心撞到而流血不止，信信忍耐被綁固定著。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

凝血指數高入深切治療部

為了處理血管阻塞通不到的問題，醫生建議信信轉藥，而轉藥期間凝血指數有機會大起大落，現落藥降回指數。媽媽心痛，坦言「真係灰到一個點」，

今次又唔知要入去幾多日喇！可憐嘅信豬又要辛苦你要捱針……

入NICU留院的信信，預計幾晚沒有爸媽陪伴的日子，媽媽看著兒子小小的背影轉入深切治療部，加上看到和聽到信信哭泣，非常不捨，亦不禁流淚，極心痛兒子。

回家後再一次承受內心的傷痛，看著空空如也的小床，感受你每晚在旁的氣息……愈諗個心就如滴血一樣痛……

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媽媽心痛兒子感無助

兒子在醫院，家人很焦急，生怕電話響起是醫院告知有不好消息。信信媽媽指自己「心臟變小了，唔嚇得」，之前第二次覆診完回家中途，收到醫生姑娘來電急召回院，指信信血管太窄通不到，當時晴天霹靂。媽媽有感見到電話響都驚，害怕到快不敢用電話，如今只能希望兒子的凝血指數快快回落。

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帖文中上載了一張信信入院的照片，見信信坐在床仔，雙手被綁上，表情不開心，我見猶憐。媽媽在帖文解釋是姑娘怕信信起身郁來郁去會撞到，由於凝血指數高，擔心他撞到或會流血不止，故此要被迫綁著固定在床，避免亂動。

為咗你嘅安全，要暫時委屈你喇……

現時由護士24小時代爸媽陪伴信信，媽媽向信信承諾，一有機會必定來醫院看信信，第一時間來探望兒子，安慰信信不哭，要乖。

有一直關注信信的網民，得知信信最新消息大感心痛，「大家睇住你大，睇住你回家，同爸媽慶祝生日，同家姐一起玩。現在又去返醫院，又要再被綁住對手，心都痛埋，眼淚即狂流。」網民紛紛為信信打氣「你是很了不起小勇士，加油」，並安慰媽媽勿過分擔憂，大家一起集氣。

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責任編輯︰顏紫燕