【心理陰影】KK Plus男童父親述事發經過　兒子陷入心理陰影：點解個公仔咁恐怖

▲ Kk plus事件，男童父接受電台訪問承認錯怪兒子。

周日（22日）旺角朗豪坊玩具店Kk plus有男童不小心撞跌大型擺設「天線得得B」，父母即場賠償三萬多元。事發片段曝光後，家長發現非兒子故意撞跌，認為賠償安排不當。

事件曝光後，引發爭議，誰對誰錯爭論不休，Kk plus亦就此事發聲明。

今天（24日）早上男童父親鄭先生接受電台訪問，講述事發經過及兒子的狀態。看過事發影片後，他認為自己錯怪了兒子，並承認當時只想息事寧人，快快離開現場，因看到兒子感到害怕，整個人僵硬。他又指自己不斷重看影片，看到當時兒子是側身避開一個人，而不小心碰到擺設。鄭父如今認為，店方有責任用圍欄圍著擺設，自己有責任看管好兒子，但亦不需就此事賠償。

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鄭先生接受商台節目《雷霆881 在晴朗的一天出發》 訪問時表示，5歲的兒子今天（24日）請了假，沒上學，因仍在陰霾中，感到不開心、害怕。鄭父透露：

佢尋日問咗我三次『點解個公仔咁恐怖』，我話『唔恐怖架，打爛咗咋』。佢應該嚇親，因為喺佢側邊嘭一聲散晒。

起初以為兒子踢跌 只想快快息事寧人

他講述事發經過時指，周日（22日）大概6時至6時半之間，發生是次意外。當時家人來電，他背向店舖聽電話，然後就聽到「嘭一聲」。轉身後，鄭父看到那擺設在兒子左邊「爆晒」，於是他看看兒子，心想「肯定係我個仔出事」。

不少網民指，店員當時誣衊是男童踢跌該擺設。鄭父澄清，指店員當時的說話可能誤導了他們：

佢唔係話呢隻公仔係佢（兒子）踢跌佢嘅。佢唔係屈，可能係誤導咗我哋。當時嘅緊張情景，佢一行埋嚟就同我太太講，頭先之前已經見到你個仔踢咗佢一腳架喇。當時大家都好驚，呆晒企喺度。我心諗，衰仔，你第一腳踢佢唔冧，你依家第二腳係咪要踢冧佢，我依家揹鍋喇我。

於是鄭父向店員表示「賠錢啦，咁開張單嚟啦」，因為他發現兒子神情有異：

當時我即刻見到我個仔僵晒，好驚，完全無動作無盛，企喺度，耷低個頭望住個公仔。當時我心諗，快啲離開算喇。開張單嚟，埋單走。

然後，店員告知價錢為5萬多元，於是鄭先生表示用信用卡付款。惟此時，店員著他等一等，說：「我要聯絡返公司，睇下點處理。」等了約半分鐘，對方表示「公司話同收返你成本價就OK喇」。鄭先生表示：「得得得，OK，你快啲搞啦。」收到收據後，他就對兒子說：「搞掂喇，無事喇，阿仔，走啦。」

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兒子猶有餘悸

然而，兒子仍猶有餘悸。鄭父說，回家途中，兒子一句話也沒說，「呆晒，喺車度都(呆晒)」。回家後他與太太沒責罵他，而是跟他解釋事件，「因為佢好驚」，「以為佢第二腳都係踢嘅，唔肯定，無睇到丫嘛。」

至當晚9時許，看到事發時那條影片，他坦言「個心就開始噏」：

覺得怪錯咗個仔，賠多少都會賠架喇，但我無時間同佢攞閉路電視，可能個閉路電視都唔係佢公司嘅分分鐘，睇嗰條片。

為了解事發經過，鄭父不斷重看影片：

我睇到佢側身避個人，挨一挨落去就......我尋晚睇啲片，睇YouTuber講呢件事都睇到5點咯。之後不斷重播，睇我個仔做啲咩動作呢。佢係側身避一個人，跟住佢即刻轉身想扶佢，我睇到佢已經想扶個......佢好無助佢唔小心佢真係.......

當被問到事發片段曝光後，有沒有讓兒子看，有否再解釋事件。他表示暫不會讓兒子看，稱「如果畀佢睇，段片時間咁短，佢挨一挨，我驚佢睇得唔清楚，淨係睇到爛晒個畫面都唔係咁好。」

雙方也有責任 但不應賠償

Kk plus今（24日）凌晨發聲明表示會聯絡鄭先生一家，到底聯絡了沒有？鄭先生表示，太太在昨晚8時許曾致電該公司，因為「覺得件事唔係咁，當時條片未出嚟架」，不過那是因看有人傳出相片，發現「之前個公仔有嘢圍著，點解依家無呢？可能有個成年人揹住個背囊嘅，轉個身都搞掂佢。」當時Kk plus表示今天會再與他們聯絡。

事至如今，責任誰屬？鄭父認為雙方也有責任，但了解更多後，認為自己不應賠償。

店舖嘅責任，真係要搵嘢圍住佢囉，你件嘢米八，我唔係啲咩物理學家，我唔知咁樣頭重腳輕，唔清楚佢點製造丫，唔可以從佢件公仔作出評估。但咁大件嘢，挨一挨就跌，應該搵嘢圍住。

他認為店方應用圍欄好好圍著擺設，免生意外：「假設唔係我個仔撞跌，跌落嚟......可能有啲啱啱識行嘅，兜頭跌落嚟就簡單架喇。」

家長問題係，我哋都有責任嘅，因為無睇實佢丫嘛，咁講真係人都有錯，無可能全時間𥄫到實一實家嘛。有時做父母嘅，都會觀賞下佢啲產品家嘛。個問題就係，佢（店方）無圍住佢，挨一挨就整爛咗。

鄭父承認，當時不知道事發情況，氣氛緊張，又有很多人圍觀，想息事寧人，故才按對方提出的金額賠償。被問到希望店方怎樣回應？他直言：

唔使賠囉直頭。因為如果你圍住，我整爛嘅，咁無說話好講囉。話晒你咁都可以瓹入去整爛，我真係無說話好講。

他認同目前關注兒子情緒及心理狀態最重要，更透露事件曝光後，曾有遊戲治療師主動聯絡。

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責任編輯：羅嘉欣